Как за год изменялось отношение Запада к Украине и как изменился сам Запад

Какими были политические достижения Украины первого года войны

На этой неделе истекает год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ей прогнозировали три дня, а дальше — конец. Однако страна устояла и из мифа превратилась в легенду. И сейчас мир помогает украинцам всем, чем может, чтобы поскорее загнать российского бешеного медведя обратно в его логово.

Какие достижения приобрела Украина на международной арене за год своего героического сопротивления, Новини.LIVE разбиралось вместе с политологом, директором Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимиром Фесенко.

Внутренние распри не помешали устоять

Будем откровенны: главным объяснением тому, почему нам соседи отсчитывали часы на жизнь после вторжения россиян, было сомнение в нашей способности сопротивляться.

"Если оценивать саму ситуацию с войной, то я думаю, что главное достижение — и для нас, и для наших партнеров — это то, что Украина выстояла", — констатирует Фесенко.

Владимир Фесенко

И это, добавляет он, несмотря на многочисленные внутренние проблемы, противоречия, потенциальные слабости, которые наши партнеры считали критическими, которые считали, что они приведут к быстрому проигрышу войны.

"Главное достижение — Украина выстояла, и россии ее не удалось победить. И сейчас перспектива победы россии с точки зрения разрушения украинской государственности, возвращение ее в сферу влияния россии невозможна", — уверен политолог.

Отобрали половину захваченного

Вторым достижением года войны — без преувеличения — освобождение около половины тех территорий, которые российские войска захватили после 24 февраля. А это сигнал о способности, способности Украины не просто выстоять перед российским нашествием, но и победить его, освободив свои оккупированные территории.

Украина "завоевала" Запад

Третий главный успех украинцев, уверен Фесенко, состоит в том, что им удалось значительно укрепить свои позиции на международной арене.

Это — и предоставление Украине статуса кандидата Евросоюза, создание Европейской платформы "Рамштайн", которая работает как система, критически важный механизм координации поставок для ВСУ оружия и боеприпасов.

"В целом, — уверен аналитик, — можно сказать, что нам довольно быстро удалось создать широкую коалицию в свою поддержку. И именно поддержка наших партнеров — военно-техническая, макро-экономическая, финансовая, позволяет нам достаточно успешно отражать российское нашествие, несмотря на преимущество россии в разных ресурсах. Эта помощь уравнивает это преимущество россиян и позволяет нам достаточно успешно действовать".

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Путин еще грезит усталостью Запада от Украины

Конечно, проблем у нас — тьма. И главная из них состоит в том, что российский диктатор не хочет прекращать эту войну. Он упорно пытается ее затянуть.

"Он не может выиграть войну, но и не хочет ее проигрывать. А следовательно, видит себя единственный приемлемый вариант — что Запад не выдержит длительной войны. Это и является главной проблемой сейчас, и она очевидна относительно перспектив этой войны", — говорит Фесенко и подчеркивает: "Это — риск и для нас, и для наших западных партнеров, но — и риск для самой россии". Ведь сейчас возникает вопрос: а выдержит ли РФ сама свою стратегию затягивания войны?

Один страх на двоих

В этой связи нельзя не упомянуть еще одну проблему, которая периодически сказывается.

У наших партнеров изначально было немало "красных линий", которые им нарисовала россия. Это и относительно этой войны, и поддержки Украины.

Как заметил политолог, наши западные партнеры боялись раньше и боятся до сих пор втягивания в прямую войну против россии. Однако, кстати, и россия этого тоже боится! При всей своей бравурной риторике, что мы, мол, "всех забрасываем ракетами", "можем повторить", "завтра будем в Берлине".

Фото: REUTERS

"Но в это уже никто не верит, потому что они не могут выиграть войну против Украины, а воевать со всем НАТО нынешняя россия просто не способна", — уверен Фесенко.

Запад реагирует на войну с опозданием

Тем не менее, эти опасения Запада, эти "красные линии" россии касаются возможности возникновения в первую очередь ядерной войны. И эти опасения создали массу "красных линий", которые приходится шаг за шагом преодолевать.

"И это, я бы сказал, ограничивает помощь от наших партнеров и затягивает процесс ресурсного обеспечения Украины", — убежден наш собеседник.

В контексте этого он напомнил, что вопрос о предоставлении Украине тяжелого оружия, артиллерии решался в течение нескольких месяцев после начала войны, ПВО — через полгода после начала войны. По танкам вопрос сдвинулся с мертвой точки в конце января, о самолетах — только сейчас начинается диалог.

Фото: REUTERS

"Поэтому шаг за шагом эти "красные линии" приходится преодолевать. Запад реагирует на войну, но с определенным опозданием. Это политико-психологическая проблема, которая, возможно, пусть и косвенно, но способствует тому, что война затягивается и путина не удается остановить своевременно", — отметил Фесенко.

К войне оказались не готовы все

Интересно, но год российско-украинской войны обнажил другую, не менее значимую, проблему, о которой никто до сих пор в мире не догадывался, но она

оказалась очевидной.

"Не только россия, как оказалось, не готова к столь масштабной войне, но и Запад оказался не готов к ней тоже. И это сейчас очень очевидно видно", — констатировал Фесенко.

По его словам, это касается и нехватки боеприпасов, и недостатка отдельных видов вооружения, и недостатка финансирования на оборону.

Даже оказалось, что то вооружение, которое есть, оно не все пригодно для использования. Именно поэтому в НАТО вынуждены были поменять стратегию, и сейчас уже восстанавливают и запускают определенные направления военно-промышленного производства. И для того чтобы нам помочь, и для того, чтобы пополнить свои арсеналы.

Кстати, обратил внимание политический эксперт, это касается не только оборонного комплекса Запада. Российские ракетные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру проявили потенциальные проблемы у европейских и не только партнеров.

Выяснилось, что у них нет стратегических запасов при ударах россиян. Например, в энергетической системе стран у них возникнут проблемы не меньше, а возможно — и большие, чем у нас.

"Так что эта война проявила недостатки, потенциальные слабые места у всех", — заверил Фесенко.

Как бы то ни было, очевидно главное: Украина всех удивила. И одним из ее достижений является превращение из государства, которое считали неудачным, не успешным, в увлекающееся государство, которое уж очень уважают в мире. И это позитивное отношение к нашей стране является нашим ресурсом на будущее, который нужно будет использовать должным образом уже после окончания войны нашей победой.