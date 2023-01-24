В Киев прибыл президент Финляндии – детали визита

Саули Ниинистё и Владимир Зеленский

Сегодня, 24 января, в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Финляндии Саули Ниинистё. Он уже встретился с Владимиром Зеленским.

Об этом информирует пресс-служба Президента Украины.

Детали визита

Сообщается, что лидеры обоих государств обсудили войну россии против Украины. Отмечается, что президент Финляндии Саули Ниинистё пообещал и дальше поддерживать наше государство.

Tapasin tänään Ukrainan presidentti Zelenskyin Kiovassa. Keskustelimme Venäjän hyökkäyssodan ajankohtaisesta tilanteesta ja Ukrainan tarvitsemasta tuesta.



Suomen tuki Ukrainalle jatkuu vahvana. pic.twitter.com/GVU0qiY5Ze — Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023

"Сегодня я встретился с президентом Украины Зеленским в Киеве. Мы обсудили текущую ситуацию российско-агрессорской войны и поддержку, в которой нуждается Украина. Финляндия продолжает поддерживать Украину", — написал он в своем Twitter.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку и рассказал о перспективах оборонного сотрудничества между странами.

"Благодарю Финляндию за неизменную и принципиальную поддержку наших оборонных усилий, санкционного давления на россию, международной активности, которая направлена на привлечение россии к ответственности за террор", — заявил глава государства.

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, из соображений безопасности визит Нииностё не афишировался заранее. Эти встречи, как отмечается, представляют угрозу безопасности, прежде всего, для Президента Украины Владимира Зеленского, администрацию которого россия все еще пытается отстранить от власти.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми фотографиями, где изображена борьба украинцев против российского агрессора.

На 335-й день полномасштабной войны он отметил, что Украину ждет только победа.