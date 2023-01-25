Правительство Германии согласовало отправление в Украину танков Leopard

Официально: правительство Германии согласовало отправку в Украину танков Leopard
Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.
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Детали
"Сегодня в Кабинете Министров канцлер Германии объявил о дальнейшей поддержке Украины с поставкой танков Leopard 2. Странам-партнерам также будет выдано соответствующее разрешение. Это тесно согласовано с международными партнерами", — написал Гебештрайт в Twitter.
Сколько танков Leopard имеет Германия
CNN со ссылкой на источники в Минобороны Германии сообщает, что немецкая армия располагает 320 танками Leopard 2, но неизвестно, какую степень боеготовности они имеют.
Как отмечается, имеющиеся в распоряжении Минобороны Германии танки Leopard 2 — все серии A5, A6 и A7 — находятся в разном состоянии, на разных стадиях ремонта и готовности к развертыванию.
По словам представителя Минобороны ФРГ, у немецкой армии уже нет танков Leopard 1, а также на складе нет старых моделей Leopard 2, таких как A4.
CNN напоминает, что на прошлой неделе производитель оружия Rheinmetall отдельно заявил, что имеет 139 танков Leopard на складе, но из них только 29 Leopard 2 будут готовы к поставкам весной этого года.
Представитель Rheinmetall сообщил CNN, что часть из 88 танков Leopard 1 могут быть поставлены примерно через девять месяцев, а остальные — через год.
Другой немецкий производитель оружия, FFG, имеет 99 танков Leopard 1.
Напомним, ранее мы рассказывали о модификации немецкий танков Leopard.