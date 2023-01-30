Шольц высказался о предоставлении Украине истребителей

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Позиция Германии по передаче Украине истребителей не изменилась. Дебаты по этому вопросу должны прекратиться.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Во время визита в столицу Чили Шольц прокомментировал дискуссии среди немецких политиков о возможности передать Украине современные истребители. Он заявил, что этот вопрос нуждается в серьезных обсуждениях, а не конкуренции, при которой "на первый план выходят внутриполитические мотивы вместо поддержки Украины".

Шольц подчеркнул, что к столь важным темам как оружие нужно подходить рационально.

"Такие же нелепые просьбы, как развертывание сухопутных войск, были отклонены. Об этом сейчас все сказано, в том числе и мной", — сказал Шольц.

Немецкие СМИ утверждают, что Шольц выглядел раздраженно, отвечая на вопросы об истребителях.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус высказался против предоставления Украине немецких истребителей для сдерживания российской агрессии. Он отметил, что такая техника имеет совсем другую дальность полета и огневую мощь.

Также мы писали, что Польша может передать Украине истребители. Однако это произойдет только в согласовании с НАТО.

Добавим, Великобритания не исключает передачи Украине истребителей. В то же время, этот вопрос не является приоритетом в оказании военной помощи.