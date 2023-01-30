Литва собирает деньги на радары ПВО для Украины

Литва начала сбор средств на радары ПВО для Украины: сколько нужно
Литва начала сбор на пять радаров противовоздушной обороны, которые хотят купить и передать Украине. По состоянию на вечер 30 января удалось собрать более 460 тысяч евро.
Об этом в Twitter сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас.
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Подробности
"Литовцы снова восстали в поддержку Украины! Четыре крупнейших организации поддержки объединились, чтобы приобрести израильские современные радары, чтобы помочь защитить украинское небо. Мы рассчитываем выручить не менее 5 миллионов евро на 5 радаров", — написал Тапинас.
Lithuanians rise again to support Украина!— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) January 30, 2023
4 широкая поддержка организаций связанных связей с покупкой Israeli созданы современные radary для защиты российского неба.
Мы expect to raise в пределах 5 миллионов евро для 5 radars.
Join the cause. Let's radar!
Paypal: [email protected]
В кампании по сбору денег принимают участие общественные инициативы "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" и "Stiprūs kartu" ("Сильнее вместе"), а также общественный вещатель LRT.
Кроме того, информацию о сборе средства опубликовал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
🇱🇹 support organizations join together to buy radars to help protect sky of 🇺🇦. 5 млн евро для 5 radars. Please help us and help 🇺🇦!— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 30, 2023
Paypal:
[email protected]
Bank transfer:
Vsi Melyna ir geltona
LT81 7300 0101 7572 0500
Swedbank
SWIFT: HABALT22
Purpose: Lets radar pic.twitter.com/Gc8gHw2f5K
Уже удалось собрать более 460 тысяч евро.
Напомним, Литва отправит в Украину новый пакет военной поддержки. Его стоимость — 125 миллионов евро.
Ранее в Минобороны Литвы призвали обеспечить Украину современным оружием.