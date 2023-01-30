Литва собирает деньги на радары ПВО для Украины

В сборе денег принимают участие общественные инициативы и общественный вещатель

Литва начала сбор на пять радаров противовоздушной обороны, которые хотят купить и передать Украине. По состоянию на вечер 30 января удалось собрать более 460 тысяч евро.

Об этом в Twitter сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас.

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"Литовцы снова восстали в поддержку Украины! Четыре крупнейших организации поддержки объединились, чтобы приобрести израильские современные радары, чтобы помочь защитить украинское небо. Мы рассчитываем выручить не менее 5 миллионов евро на 5 радаров", — написал Тапинас.

Lithuanians rise again to support Украина!



4 широкая поддержка организаций связанных связей с покупкой Israeli созданы современные radary для защиты российского неба.



Мы expect to raise в пределах 5 миллионов евро для 5 radars.



Join the cause. Let's radar!



Paypal: [email protected] — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) January 30, 2023

В кампании по сбору денег принимают участие общественные инициативы "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" и "Stiprūs kartu" ("Сильнее вместе"), а также общественный вещатель LRT.

Кроме того, информацию о сборе средства опубликовал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

🇱🇹 support organizations join together to buy radars to help protect sky of 🇺🇦. 5 млн евро для 5 radars. Please help us and help 🇺🇦!



Paypal:

[email protected]

Bank transfer:

Vsi Melyna ir geltona

LT81 7300 0101 7572 0500

Swedbank

SWIFT: HABALT22

Purpose: Lets radar pic.twitter.com/Gc8gHw2f5K — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 30, 2023

Уже удалось собрать более 460 тысяч евро.

Напомним, Литва отправит в Украину новый пакет военной поддержки. Его стоимость — 125 миллионов евро.

Ранее в Минобороны Литвы призвали обеспечить Украину современным оружием.