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Освобождение Украины от российских оккупантов может произойти в этом году, — Джонсон

31 января 2023 19:52
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Джонсон заявил, что освобождение Украины от российских оккупантов может произойти в этом году
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон / Фото: REUTERS/Phil Noble/File Photo
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил твердое убеждение, что война в Украине с полным освобождением ее территорий может завершиться в 2023 году. По его словам, это лучший вариант не только для Украины и Запада, но также для россии.

Об этом Борис Джонсон сказал во вторник во время встречи с журналистами в Украинском доме в Вашингтоне, пишет Укринформ.

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"Мы должны сделать так, чтобы наши украинские друзья получили то, что им нужно, чтобы как можно быстрее выгнать россиян со всей территории Украины", — подчеркнул Джонсон.

Он заявил, что освобождение украинских территорий "может произойти в нынешнем 2023-м году", и это лучший вариант не только для Украины.

"Я думаю, что это лучшее для Запада, но также и для россии", — сказал бывший глава британского правительства.

Он добавил, что с "катастрофой", которую совершил российский диктатор владимир путин, нужно покончить как можно скорее.

"То, что делают украинцы — и я видел это воочию несколько раз — это борьба от имени всех нас, они борются за свободу по всему миру, они воюют за людей в Грузии и Молдове, в странах Балтии и Польши — везде, где существует риск российского реваншизма или желание построить старую советскую империю", — отметил Джонсон.

Он также сказал, что остается ярым сторонником Украины.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал свою страну значительно увеличить военную помощь Украине. По его мнению, украинцам следует отдать все необходимое оружие для победы.

Также мы писали, что Борис Джонсон недавно посетил Киев. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, Джонсон ранее заявлял, что война в Украине может закончиться только поражением российского диктатора владимира путина.

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