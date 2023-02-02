Путин выступил с новыми угрозами Запада

Президент россии Владимир Путин

Российский диктатор владимир путин угрожает Западу в использовании "не только бронетехники". Кремлевский фюрер заявил, что такой ответ будет на "угрозы" для россии.

Об этом Владимир Путин сказал, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пишут прокремлевские СМИ.

Подробности

"Но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина - весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство", — сказал диктатор.

По словам путина, "современная война россии с Европой будет совсем другой".

"Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить", — подчеркнул кремлевский фюрер.

Напомним, российский диктатор владимир путин собирается выступить с посланием к Федеральному собранию. Вероятно, это произойдет в годовщину вторжения россии в Украину.

Также мы писали, что путин дал приказ своим войскам полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. По плану кремля, они должны сделать это до марта.