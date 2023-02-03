В Генштабе рассказали о сегодняшних обстрелах со стороны россии

Применяли ракеты и РСЗО: в Генштабе рассказали об атаках оккупантов сегодня
Российские оккупационные войска в течение суток обстреливали Украину из разных видов оружия. В результате атак есть жертвы среди гражданского населения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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"В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской области, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", — сообщили в Генштабе.
Военные подчеркнули, что существует большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несет большие потери в личном составе и военной технике.
Напомним, поздно вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.
Также мы писали, что захватчики атаковали город Покровск Донецкой области. При обстреле было использовано запрещенное международными конвенциями оружие — кассетные осколочно-фугасные снаряды.
Добавим, на днях российские оккупационные войска атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате обстрела ранен один человек.