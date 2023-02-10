Шмыгаль рассказал, как страдает украинская энергетика из-за постоянных обстрелов рф

Украина потеряла более 75% мощности ТЭС: детали
Российские оккупанты сегодня нанесли очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Однако у нашей страны все равно достаточно ресурсов для завершения зимы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупацию части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блоковых ТЭЦ. Каждая вторая подстанция Укрэнерго была атакована за четыре месяца", — сообщил Шмыгаль.
По его словам, несмотря на российский террор, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом.
"Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы — поступают, энергетическое оборудование от партнеров — едет", — добавил Шмыгаль.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.
В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.
"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.
Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.
В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.
В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву. В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал. Всего над столицей удалось сбить 10 ракет рф, сообщил мэр Виталий Кличко.
Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.
В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.
"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.
Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.