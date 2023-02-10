"Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. Он поблагодарил украинцев.
Видео опубликовали на YouTube-канале Офиса Президента Украины.
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Что сказал Зеленский
"На этой неделе я сказал много слов благодарности нашим союзникам и партнерам — всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Вы слышали и видели, как приветствуют Украину. Это то, что сделали мы все вместе. Это то, как приветствуют вас", — сказал Президент.
Зеленский подчеркнул, что гордится украинской смелостью.
"Я горжусь украинской несокрушимостью. Я горжусь украинской результативностью. Я горжусь вами всеми — теми, кто воюет и работает ради нашего государства, кто поддерживает фронт и государство. Спасибо всем вам!" — добавил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский 8 и 9 февраля находился с официальными визитами в Лондоне, Париже и Брюсселе.
В частности, во время встречи в Париже Президент Украины призвал лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца "как можно скорее" предоставить Украине истребители, чтобы отразить наступление россии. В свою очередь, они пообещали продолжать поддержку Украины, в том числе военную, "столько, сколько потребуется" до победы.