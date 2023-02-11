В Мариуполе оккупанты организовали ремонт техники, чтобы не участвовать в войне
Российские оккупанты все чаще отказываются быть пушечным мясом на фронте. В Мариуполе захватчики придумали, как избежать смерти.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Российские оккупанты намеренно выводят из строя свою технику, а затем ее ремонтируют, чтобы не воевать.
"В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая была намеренно выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не принимать участия в боевых действиях. Основной причиной неисправности военной техники является преднамеренный вывод из строя двигателей", — информируют в Генштабе.
Напомним, количество уничтоженных за прошлые сутки российских оккупантов составляет более 1 100 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.
Следует отметить, что в последние дни количество ликвидированных на фронте оккупантов значительно возросло по сравнению с началом года.
К примеру, 5 февраля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 870 российских военных и наемников.
В течение 6 февраля украинские защитники уничтожили огромное количество оккупантов. Ориентировочное количество уничтоженных составило 1030 человек.
7 февраля Силы обороны Украины ликвидировали ориентировочно 910 российских военных.