Подоляк назвал три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал три пункта, которые помогут вернуть в мир стабильность. Они касаются страны-агрессора россии.
Про это Михаил Подоляк написал в Twitter.
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По мнению Подоляка, три ключевых решения, которые помогут вернуть в мир стабильность, это:
- Дальнобойное оружие, которое поможет снизить возможности россиян на поле боя;
- усиление санкций против рф. Мировая экономика должна жить без россии;
- спецтрибунал над путиным и его окружением, поскольку уголовная ответственность важна.
Напомним, ранее Подоляк заявил, что россия не хочет уходить с оккупированных территорий и отвечать за собственные преступления. Единственный выход для Украины — это победа в этой войне.
Также мы писали, что Подоляк на фоне недавнего массированного обстрела Украины призвал Запад дать оружие нашей стране, чтобы остановить геноцид украинцев.
Добавим, советник главы Офиса Президента сообщил, что армия россии уже начала свое наступление. Масштабные боевые действия уже продолжаются в Донецкой и Луганской областях.