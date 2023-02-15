Россия несет огромные потери, — Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что победа россии в войне против Украины развяжет руки агрессорам по всему миру. По его словам, если США признают оккупацию земель любой независимой страны, то это откроет ящик Пандоры по всему миру и даст понять агрессорам, что им все сойдет с рук.
Об этом Блинкен сообщил в интервью National Public Radio.
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Слова Блинкена
По словам госсекретаря, сейчас идет война на истощение с ужасными потерями. В частности, есть большие потери со стороны россиян.
"Мы видим огромные потери с российской стороны. Я думаю, вот в чем проблема: никто не хочет мира больше и быстрее, чем украинский народ, потому что именно он страдает от этой агрессии", — сказал Блинкен.
Дипломат заявил, что мир в Украине должен быть справедливым и отражать принципы ООН, которые сохраняют территориальную целостность страны.
Также Блинкен уточнил, что путин должен понять, что Украина не принадлежит ему и он должен прекратить попытки уничтожения этой страны.
"Он уже потерпел неудачу в этом. Но он, кажется, продолжает верить, что именно этого он и добивается. И пока он не разуверится в этом, трудно понять, как мир может продвигаться вперед", — указал Блинкен.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Япония заявили об укреплении своего альянса для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи и Китая, которые они назвали самым большим вызовом безопасности в регионе.
К слову, 30 декабря глава КНР и президент россии обсудили перспективы переговоров с Украиной. По словам Си Цзиньпина, путь к диалогу будет нелегким, но Китай одобряет стремление россии к дипломатическому разрешению конфликта.