В Покровске завершили спасательную операцию на месте уничтоженного россиянами дома: сколько погибших
Спасательная операция в Покровске, где российская ракета попала в жилой дом, завершена. По окончательным данным, три человека погибли, 11 ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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По словам Кириленко, среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей.
"В результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и школа. Не проходит ни дня, чтобы россияне не совершили военного преступления на нашей земле. Но мы все выдержим и победим. Главное: сохранить людей. А потому — не пренебрегайте призывами к эвакуации", — добавил Кириленко.
Напомним, российские оккупанты утром 15 февраля нанесли удар по жилому кварталу в Донецкой области. Ракета захватчиков попала в пятиэтажное здание в Покровске.
Новини.LIVE показывали фото с места происшествия.