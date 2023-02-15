В Покровске завершили спасательную операцию на месте уничтоженного россиянами дома

Людей призывают не пренебрегать призывами к эвакуации

Спасательная операция в Покровске, где российская ракета попала в жилой дом, завершена. По окончательным данным, три человека погибли, 11 ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Подробности

По словам Кириленко, среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей.

"В результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и школа. Не проходит ни дня, чтобы россияне не совершили военного преступления на нашей земле. Но мы все выдержим и победим. Главное: сохранить людей. А потому — не пренебрегайте призывами к эвакуации", — добавил Кириленко.

Напомним, российские оккупанты утром 15 февраля нанесли удар по жилому кварталу в Донецкой области. Ракета захватчиков попала в пятиэтажное здание в Покровске.

Новини.LIVE показывали фото с места происшествия.