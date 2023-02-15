Остин заявил, что путину не удастся втянуть США в войну

Министр обороны США Ллойд Остин / Фото: REUTERS/Johanna Geron

Российскому диктатору владимиру путину не удастся втянуть Соединенные Штаты Америки в войну. Однако страна будет всегда стоять на защите НАТО и всех государств-членов альянса.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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"Мы не будем вовлечены в войну по выбору путина. Но мы никогда не поколеблемся в выполнении главной задачи НАТО... и эта задача состоит в том, чтобы защищать людей и территорию этого крупного альянса", — сказал Остин.

. @SecDef : Мы не будем нарисовать в Putin's war of choice. Но мы не должны беспокоиться о том, что НАТО завоевывает престижный труд... и что эта практика является защитой этих больших общественных людей и своих территорий. pic.twitter.com/Ns6LDNkLR4 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 15, 2023

Напомним, Соединенные Штаты Америки предупредили руководство российской федерации о готовности эвакуировать своих граждан из россии. Это может произойти, если руководство рф не прекратит практику рисовать миру свои "красные линии".

Добавим, США отмечают, что весной в российско-украинской войне наступит переломный момент, связанный с возможным наступлением оккупантов и контрнаступлением ВСУ. Соединенные Штаты готовят новый пакет помощи для Украины.