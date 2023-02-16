Израиль поможет Украине разработать систему оповещения о ракетах и БпЛА
В Украине создадут систему раннего предупреждения о воздушной угрозе. В этом поможет Израиль.
Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
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"Мой визит в Киев — это еще одно свидетельство нашей поддержки украинского народа... Израиль будет продолжать нашу поддержку в будущем... Мы будем помогать в разработке системы раннего предупреждения для Украины", — сказал Коэн.
Израильская система предупреждения использует сочетание радаров и оптических устройств, помогающих выявить запуски ракет и дронов. Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.
Напомним, ранее стало известно, что Израиль оказывает Украине военную помощь, но тайно и пока непонятно какую.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль помочь в борьбе с иранскими дронами.