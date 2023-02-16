Шмыгаль поручил четырем руководителям ОВА подготовить проекты восстановления областей

Для восстановления на спецсчете есть 17 млрд гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил руководителям Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской ОВА подготовить проекты по восстановлению областей. Сейчас на счете для восстановления 17 млрд гривен.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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По словам Шмыгаля, сегодня было проведено селекторное совещание по быстрому возобновлению и актуальным вопросам с руководителями Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской ОВА

"Должны немедленно начинать восстановление, поэтому поручил руководителям как можно быстрее подготовить проекты. Сейчас мы уже имеем на спецсчете 17 млрд грн для восстановления. Также запланировано до конца года поступление 35,5 млрд грн от доходов НБУ и 1,5 млрд долларов от США. Кроме того, есть политическая договоренность с Урсулой фон дер Ляйен о помощи ЕС в размере 1 млрд евро", — сообщил премьер.

Шмыгаль заслушал информацию о ситуации с электроснабжением, строительством фортификационных укреплений, развертывании Пунктов несокрушимости, восстановлении социальных и медицинских учреждений.

"Всем розданы соответствующие задачи и поручения. Работаем дальше ради победы", — добавил Шмыгаль.

Напомним, министр иностранных дел Канады провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили санкции против атомной отрасли россии, средства на разминирование территории и восстановление инфраструктуры.