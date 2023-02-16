США и G7 готовят большой пакет санкций против рф к годовщине вторжения в Украину
США и G7 готовятся обнародовать большой пакет санкций против россии. Это произойдет близко к годовщине вторжения рф в Украину, 24 февраля.
Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Суспільне.
-
"Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников
-
Турцию всколыхнуло новое землетрясение: что известно
-
Японцы создали робота, который умеет бегать и летать благодаря пропеллерам
-
Полякова возьмется за нож: когда стартует новое кулинарное шоу с певицей на телевидении
-
Эстония предложила ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины, — Bloomberg
-
Оккупанты накрыли "Градом" жилой квартал в Бахмуте: погибли пять человек
-
Тысячи мировых компаний хотят участвовать в восстановлении Украины, — NYT
-
"Шахтер" неожиданно победил "Ренн" в Лиге Европы: у соперника почти не было шансов
-
Мачу-Пикчу впервые после протестов открылось для туристов
-
Новый фильм о Человеке-муравье, проклятие Абизу и "Империя в огне": кинопремьеры недели
Подробности
"Около 24 числа вы увидите большой новый пакет санкций как от США, так и от всех наших партнеров по G7. Эти санкции будут углублены и расширены в определенных категориях, где они действовали и раньше. В частности в ограничении потока технологий для российской оборонной промышленности, высокотехнологичного оборудования и другого. Мы увидели, что россияне прибегают к уловкам, импортируя ноутбуки и холодильники через третьи страны, включая иногда наши страны. Из них россияне вынимают чипы и другие вещи, которые потом используют для своей военной машины", — сообщила Нуланд.
По ее словам, Соединенные Штаты расширят экспортный контроль, который охватит большую часть незаконной торговли, и, в частности, проблемные сферы и страны, которые помогают россии избегать санкций.
"Мы публично говорили о нашей обеспокоенности в отношении Ирана, КНДР, Китая, но есть и другие страны, которых, вольно или невольно, используют для уклонения от санкций. И следующая серия санкционным пакетов от нас и наших партнеров по G7 будет очень, очень сосредоточена на этом", — сказала Нуланд.
Напомним, Европейский Союз готовит очередной десятый пакет санкций против российской федерации. Также в санкционном пакете речь пойдет об иранских предприятиях.