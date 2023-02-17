Американские сенаторы рассмотрят резолюцию, которая признает действия рф в Украине геноцидом

Джим Риш рассказал, что он видел российские зверства своими глазами во время поездки в Украину в 2022 году

Американские сенаторы вновь внесли на рассмотрение резолюцию, признающую действия россии в Украине геноцидом. В частности, они отметили "принудительную депортацию в россию и целенаправленное убийство украинских гражданских во время массовых зверств".

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на сообщение офиса сенатора Джима Риша из штата Айдахо.

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"Прошел год с начала жестокой и неоправданной войны рутина против Украины, и становится совершенно очевидным, что россия совершает геноцид", — отметил Риш.

Сенатор рассказал, что он видел российские зверства своими глазами во время поездки в Украину в 2022 году. По его словам, к нему постоянно поступают новые сообщения о бесчеловечных действиях солдат рф против народа Украины.

"Пора правительства США назвать это тем, чем оно есть, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в этой жестокости", — подчеркнул Риш.

Сенаторы призывают США и союзников поддержать правительство Украины.

"Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в борьбе за свое выживание", — добавил сенатор.

По словам законодателя, резолюция поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности.

Напомним, резолюцию о создании трибунала для расследования войны России против Украины планируют вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН уже в этом году. В МИД Украины призывают поддержать это предложение.