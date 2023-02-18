Россия использует белорусскую промышленность для усиления своей армии, — ISW
Россия хочет поглотить элементы оборонной индустрии Беларуси. Кремль намерен усилить свою армию для поддержки продолжительной войны против Украины.
Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.
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Александр Лукашенко заявил во время встречи с путиным 17 февраля в Москве, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для вооруженных сил рф при поддержке передачи технологий.
Аналитики считают, что дополнительные Су-25 являются решающим фактором для успеха длительных военных действий россии.
Лукашенко также сказал, что белорусский государственный Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российского "КАМАЗа" и выразил готовность помочь рф производить электронные компоненты для замещения утраченного западного импорта.
В отчете говорится, что кремль может переоборудовать заводы Беларуси для производства критической техники.
Лукашенко заявил на встрече с российским диктатором, что Беларусь на 100% выполняет неопределенные соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Он отметил, что они договорились о них "три месяца назад".
"Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные. Россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас задействованы или оснащены для производства Су-25 и грузовиков, для производства более срочно необходимой техники", — говорится в отчете ISW.
Напомним, президент россии владимир путин 21 февраля таки выступит с ежегодным посланием в Федеральное собрание. Скорее всего, он будет говорить об интеграции аннексированных украинских регионов.
Также мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в москву. Там у него запланирована встреча с главой российской федерации владимиром путиным.