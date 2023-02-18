Россия использует белорусскую промышленность для усиления своей армии, — ISW

Кремль может переоборудовать заводы Беларуси для производства критической техники

Россия хочет поглотить элементы оборонной индустрии Беларуси. Кремль намерен усилить свою армию для поддержки продолжительной войны против Украины.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

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Александр Лукашенко заявил во время встречи с путиным 17 февраля в Москве, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для вооруженных сил рф при поддержке передачи технологий.

Аналитики считают, что дополнительные Су-25 являются решающим фактором для успеха длительных военных действий россии.

Лукашенко также сказал, что белорусский государственный Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российского "КАМАЗа" и выразил готовность помочь рф производить электронные компоненты для замещения утраченного западного импорта.

В отчете говорится, что кремль может переоборудовать заводы Беларуси для производства критической техники.

Лукашенко заявил на встрече с российским диктатором, что Беларусь на 100% выполняет неопределенные соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Он отметил, что они договорились о них "три месяца назад".

"Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные. Россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас задействованы или оснащены для производства Су-25 и грузовиков, для производства более срочно необходимой техники", — говорится в отчете ISW.

Напомним, президент россии владимир путин 21 февраля таки выступит с ежегодным посланием в Федеральное собрание. Скорее всего, он будет говорить об интеграции аннексированных украинских регионов.

Также мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в москву. Там у него запланирована встреча с главой российской федерации владимиром путиным.