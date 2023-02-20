Россияне обстреляли Никопольщину - что известно

Россияне обстреляли Никопольщину

Российские войска сегодня трижды обстреляли Никопольский район. На месте атаки работают спасатели.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне обстреляли Никопольщину

Отмечается, что снаряды из тяжелой артиллерии врага попали в Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

По словам Серия Лисака, на местах обстрелов работают спасатели. Они уточняют последствия атак.

"Каждый вражеский удар, каждое разрушение и каждый раненый или погибший для нас — огромная трагедия и боль. Для рашистов их солдаты — это просто расходный материал. В этом наша разница. Повторное наступление, скажете вы? Пусть идут — чернозему на приграничных территориях лишнее удобрение не помешает!", — пишет он.

Напомним, за прошедшие и текущие сутки российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Около десяти мирных жителей региона получили ранения.

Кроме этого, за минувшие сутки, 19 февраля, оккупанты 75 раз нанесли артиллерийские удары по Херсонской области, в одном из сел погибли три человека, восемь получили ранения.