Испания передаст Украине танки Leopard 2: когда и сколько

Украина получит от Испании не менее шести танков Leopard 2

Министерство обороны уже ремонтирует шесть танков для Вооруженных сил Украины. Танки Leopard 2 A4 предположительно будут переданы Украине до середины апреля.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Шесть танков для Украины

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что эта страна передаст Вооруженным силам Украины шесть танков Leopard 2 A4.

Отвечая на запрос представителя Народной партии генерала в отставке Фернандо Гутьерреса Диаса, Роблес отметила, что минобороны Испании уже ремонтирует эти шесть танков, чтобы привести их в современное состояние и передать в распоряжение ВСУ.

Ремонт производится на заводе Santa Bárbara Sistemas, принадлежащем General Dynamics European Land Systems. Завод расположен в городе Алькала-де-Гвадайра (провинция Севилья).

Точных дат на этот раз названо не было, но ранее глава минобороны Испании отмечала, что танки должны быть готовы для передачи ВСУ в конце марта или начале апреля.

Это еще не конец

Заявление Роблес свидетельствует о том, что шестью танками военная помощь Испании может и не ограничиться.

По крайней мере, она отметила, что в случае необходимости по запросу Украины или союзников по НАТО может быть передано еще определенное количество танков.

Впрочем, самые современные варианты (А6) танков Leopard 2, необходимые самой Испании для обеспечения собственной национальной обороны, минобороны этой страны не планируют передавать Украине.

Напомним, что в январе Испания заявила, что готова предоставить Украине танки Leopard 2, а вопрос был только в разрешении со стороны Германии.

Фото: минобороны Испании