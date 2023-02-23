В Минобороны Швеции заявили, что готовы отправить танки Leopard в Украину
Министр обороны Королевства Швеции Пол Йонсон заявил, что страна готова отправить часть своих танков Leopard для ВСУ. Он отметил, что в парламенте растет поддержка Украины.
Об этом сообщает SkyNews.
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"Мы открыты к этому, и мы ведем тесный диалог с Германией по этому поводу", — сказал Йонсон.
С 24 февраля 2022 года Швеция предоставила несколько пакетов военной и гражданской помощи для Украины. Последняя часть включает в себя бронированные боевые машины пехоты и передовую артиллерийскую систему Archer.
Пол Йонсон сообщил, что этот пакет помощи станет главным вкладом Швеции в Украину с точки зрения оборудования для наземной войны.
Напомним, что Германия официально подтвердила, что танки старого поколения Leopard 1 будут поставлены Украине. Старые боевые машины перед отправкой отремонтируют в сумме 100 млн. евро.
Правительство Германии приняло решение отправить в Украину 88 своих старых танков Leopard 1 после ремонта на сумму 100 млн евро. Этот шаг может свидетельствовать об изменении политики ФРГ по передаче Киеву такого рода вооружений.
Однако проблема состоит в том, что боеприпасы Leopard 1 больше не производятся. У снарядов другой калибр, чем у новейших танков Leopard 2, также ожидающих в Украине.