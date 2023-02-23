"Было 43 боевых столкновения": в Силах обороны рассказали о ситуации на Таврическом направлении
В течение 22 февраля ситуация на Таврическом направлении постоянно менялась. Силам обороны удалось отбить попытки штурма оккупантов.
Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.
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"С самого утра вчерашнего дня враг начал активнее работать. Было 43 боевых столкновения. Все в направлении Угледар-Марьинка-Авдеевка. Враг применял несколько иные методы наступательных действий", — сообщил Дмитрашковский.
Он рассказал, что кроме многочисленных попыток штурма по 10-15 человек, оккупанты наступали еще и в составе подразделений. Они также использовали технику.
По словам спикера, в течение дня в районе Авдеевки ситуация динамично менялась. Силы обороны Украины отразили все атаки россиян и даже продвинулись вперед.
За 22 февраля противник потерял 17 танков, 17 БМП и 4 МТЛБ. Украинские защитники ликвидировали около 300 захватчиков.
"На Запорожском направлении штурмовых действий не происходило, но враг постоянно применяет ствольную артиллерию, РСЗО для обстрелов населенных пунктов. Только за прошлый день было зафиксировано 70 таких обстрелов, еще 16 — за ночь", — рассказал Дмитрашковский.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.