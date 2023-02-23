В Мариуполе снова слышны взрывы: в городе исчезла связь
Во временно оккупированном Мариуполе снова слышны звуки взрывов. В городе внезапно исчезла мобильная связь.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
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Взрыв в Мариуполе
По его словам, в городе снова "прилет". Был слышен громкий взрыв. Также в результате возникли проблемы со связью.
"Фиксируем частично исчезновение связи и инета после взрыва. Локализация взрыва — центр. Место уточняем, — написал он.
Воздушная тревога
Кроме этого, по Украине ширится воздушная тревога. По состоянию на 15.45 сирену слышно в нескольких областях страны.
Напомним, утром 23 февраля в Мариуполе были слышны звуки взрывов. В результате произошел пожар на металлургическом комбинате имени Ильича.