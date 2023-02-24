В оккупированном Мариуполе планируется ввести изучение теологии и "российской морали" в университете: детали
Во временно оккупированном Мариуполе в псевдоадминистрации "Мариупольского государственного университета" планируется ввести изучение теологии и подготовку "духовных наставников",
Об это сообщают оккупационные власти вуза.
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Мариупольский университет
Мариупольский государственный университет был передислоцирован в Киев, но его преподаватели продолжают работу на подконтрольной территории.
В сообщении псевдоадминистрации говорится, что университет принят в Научно-образовательную теологическую ассоциацию. Это, по их мнению, позволит готовить специалистов, знакомых с религией и компетентных в духовно-нравственной культуре народов россии.
Также в сообщении отмечается, что студенты будут воспитываться в русле российских духовных традиций.
Стоит отметить, что Мариупольский государственный университет — это учебное заведение, которое до начала конфликта на востоке Украины, находилось на территории контролируемой украинскими властями территории. Сейчас же университет был передислоцирован в Киев, где преподаватели продолжают свою работу.
Мариупольский государственный университет предоставляет студентам образование в таких областях, как экономика, история, иностранные языки и филология, а также педагогика. Вуз активно участвует в исследовательских проектах и международных волонтерских программах.
Напомним, по словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Натальм Гуменюк, за последние сутки в Мариуполе раздавалось несколько взрывов. Направление уже не является полностью недостижимым для бойцов ВСУ.
Также сообщалось, что мощные взрывы в Мариуполе, произошедшие 21-22 февраля, повлекли за собой панику и страх среди мариупольчан, которые продолжают жить в оккупации. Многие жители города считают, что ВСУ накрыли город новыми ракетами из РСЗО Himars или GLSDB (малогабаритные высокоточные боеприпасы). На сами взрывы реагируют преимущественно пропагандистскими штампами.