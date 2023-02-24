Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В оккупированном Мариуполе планируется ввести изучение теологии и "российской морали" в университете: детали arrow

В оккупированном Мариуполе планируется ввести изучение теологии и "российской морали" в университете: детали

24 февраля 2023 17:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разрушенный Мариуполь
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во временно оккупированном Мариуполе в псевдоадминистрации "Мариупольского государственного университета" планируется ввести изучение теологии и подготовку "духовных наставников",

Об это сообщают оккупационные власти вуза.

Читайте также:

Мариупольский университет

 Мариупольский государственный университет был передислоцирован в Киев, но его преподаватели продолжают работу на подконтрольной территории.

В сообщении псевдоадминистрации говорится, что университет принят в Научно-образовательную теологическую ассоциацию. Это, по их мнению, позволит готовить специалистов, знакомых с религией и компетентных в духовно-нравственной культуре народов россии.

 Также в сообщении отмечается, что студенты будут воспитываться в русле российских духовных традиций.

Стоит отметить, что Мариупольский государственный университет — это учебное заведение, которое до начала конфликта на востоке Украины, находилось на территории контролируемой украинскими властями территории. Сейчас же университет был передислоцирован в Киев, где преподаватели продолжают свою работу.

Мариупольский государственный университет предоставляет студентам образование в таких областях, как экономика, история, иностранные языки и филология, а также педагогика. Вуз активно участвует в исследовательских проектах и международных волонтерских программах.

Напомним, по словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Натальм Гуменюк, за последние сутки в Мариуполе раздавалось несколько взрывов. Направление уже не является полностью недостижимым для бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что мощные взрывы в Мариуполе, произошедшие 21-22 февраля, повлекли за собой панику и страх среди мариупольчан, которые продолжают жить в оккупации. Многие жители города считают, что ВСУ накрыли город новыми ракетами из РСЗО Himars или GLSDB (малогабаритные высокоточные боеприпасы). На сами взрывы реагируют преимущественно пропагандистскими штампами.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

17:51 Зеленский рассказал, что считает окончательной победой

17:45 Выплаты за ранения: кто из военных может получить и какие документы нужны

Новина з відео

17:39 "Моя жизнь стала лучше": Шакира выпустила уже третью песню о расставании с Пике

17:38 Какие потери понесли российские миллиардеры за год войны рф против Украины: исследование СМИ

17:30 Скандал в Одессе: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательство над курсантом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:25 "Мощный сигнал агрессору": Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Новина з фото

17:18 Сбывал личную информацию о гражданах: жителю Черкаской области сообщили о подозрении

17:18 Канада выделила Украине $32 млн помощи: на что пойдут деньги

Новина з фото

17:17 Во временно оккупированном Севастополе установили украинский флаг

17:13 Бразильские футболисты Клаудиньо и Малком получили российское гражданство

Новина з відео

17:39 "Моя жизнь стала лучше": Шакира выпустила уже третью песню о расставании с Пике

Новина з відео

17:12 Джулия Робертс, Барбра Стрейзанд, Мэтт Дэймон и другие знаменитости обратились к украинцам

Новина з відео

16:42 Лобода представила патриотический клип, в котором устроила танцы в костюмах из музея

Новина з відео

16:17 Неожиданное трио: Полякова, Тринчер и Позитив представили совместную песню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

16:00 Зерновая инициатива: объем экспорта по сравнению с прошлой неделей уменьшился вдвое

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:36 В Одесской области задержали "смотрящих" криминального авторитета "Лавасоглы-Батумского"

Новина з відео

14:50 Под прицелом российских снайперов: Дмитрий Комаров побывал на границе Украины с рф

Новина з відео

14:25 Гитарист группы ABBA поддержал украинцев у здания парламента Швеции

Новина з відео

14:23 Зеленский встретился с Моравецким: детали визита польского премьера

Новина з відео

12:42 Полиция Киевщины и украинская группа презентовали трогательный клип к годовщине войны

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Рік великої війни

07:23 Как изменилось отношение к Усику и Ломаченко за год войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

07:15 Знаменитости, которые защищают Украину в рядах ВСУ от оккупантов

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Рік великої війни

06:00 Новая война по старым правилам: как за год изменились две армии

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Актуальное по теме

None 24 Февраль 17:51

Зеленский рассказал, что считает окончательной победой

None 24 Февраль 16:34

Выплаты за ранения: кто из военных может получить и какие документы нужны

None 24 Февраль 17:38

"Моя жизнь стала лучше": Шакира выпустила уже третью песню о расставании с Пике

None 24 Февраль 17:38

Какие потери понесли российские миллиардеры за год войны рф против Украины: исследование СМИ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB