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Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов, — Зеленский

24 февраля 2023 22:49
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Намерен ли Зеленский к переговорам с путиным — президент ответил
Владимир Зеленский
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пытался связаться с путиным перед полномасштабным вторжением, однако российский диктатор был не готов к разговорам.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

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Разговор с путиным перед вторжением

На вопрос журналиста, думал ли Зеленский позвонить путину после полномасштабного вторжения, президент ответил, что таких намерений не имел, однако пытался это сделать перед этим.

"В эти дни (в первые дни вторжения — Ред.) — нет. Я до этого хотел и мы передавали сигналы, и заказывали разговор. Я считал, что это очень важно, чтобы он лично сказал Украине и украинцам, что не будет вторжения", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, он пытался организовать разговор с российским диктатором через разных политических партнеров, чтобы они вышли с контактом на россию, но путин был не готов и отказывал.

Отвечая на вопрос, есть ли намерения и желание общаться с путиным сейчас, украинский президент ответил, что говорить с ним (путиным — Ред.) сейчас не о чем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский к годовщине вторжения российской федерации показал свою комнату на Банковой и в каких условиях живет уже год.

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