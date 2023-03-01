В Николаеве поймали предателя, который сдавал россиянам координаты украинских военных составов
Житель Николаева по фамилии "Шакал" добровольно пошел на сотрудничество с россиянами. Он пытался передать оккупантам информацию о складе боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Доброволец "Шакал"
Один из жителей Николаева, по прозвищу "Шакал", как установило следствие, после начала войны пытался самостоятельно выйти на представителей страны-агрессора.
Предатель хотел передавать оккупантам информацию о вооружениях и боеприпасах, привозимых на территорию региона.
Работа на враге
В начале февраля текущего года потенциальный коллаборант нашел вариант сотрудничества с россиянами, выйдя на администратора одного из Telegram-каналов.
Предатель направил информацию о местонахождении боеприпасов иностранного производства для танков и гаубиц.
Несколько дней спустя администратор сам связался с жителем Николаева и попросил предоставить фото склада боеприпасов.
Задержание и статья
Именно при попытке выполнения этой задачи российского агента и задержали.
Жителю Николаева было поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в середине февраля в ходе контрдиверсионных мероприятий на юге Украины Служба безопасности разоблачила агента фсб. Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Николаевской области.
Фото: Николаевская областная прокуратура