Оккупанты на оккупированных территориях выплачивают пенсии только собственникам паспортов рф
С начала марта на временно оккупированных территориях начали действовать правила выплат пенсий и социальных выплат рф. Согласно этим правилам, российское гражданство является необходимым условием для получения соответствующих выплат.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Паспорта рф
Однако, паспортизация продолжается медленно, и многие жители игнорируют получение паспортов рф. При этом, местное население лишено возможности использовать гривну, так как она была запрещена на оккупированных территориях. Это означает, что жители ВОТ стали зависимы от выплат рф и фактически находятся под ее контролем.
Такие действия рф нарушают международные законы и являются еще одной формой экономической агрессии против Украины.
Напомним, что на временно оккупированных районах Херсонской области российские оккупанты продолжают осуществлять попытки принудительной паспортизации населения. Они шантажируют владельцев автомобилей, требуя от них получения паспортов рф для переоформления машин в соответствии с российскими законами.
Согласно предоставленным данным, до 1 мая в Херсонской области поставлена задача обязательного переоформления всех автомобилей в соответствии с российским законодательством. Однако для переоформления автомобилей необходимо наличие паспорта рф, что становится невозможным для тех, кто не желает становиться гражданами россии.