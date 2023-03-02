СБУ задержала в Ровно иностранца, который шпионил за подразделениями ВСУ

Мужчина приехал в Ровно специально, по приказу российских кураторов

В Ровно поймали иностранного гражданина, занимавшегося шпионской деятельностью. Он специально приехал в этот город по приказу российских кураторов, маскируясь под волонтера.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Волонтер-шпион

СБУ обнаружила в Ровно российского шпиона.

Иностранный гражданин, прибывший в Ровно под видом волонтера, получил задание от российских кураторов.

Шпионская деятельность иностранца

Как установило следствие, мужчина должен был собрать в Ровно информацию о расположении в городе военных подразделений.

Кроме того, россиян интересовали координаты инфраструктурных объектов.

Шпион успел передать сотруднику главного управления генерального штаба ВС рф информацию об одном из подразделений ВСУ.

"Эта информация не размещалась в открытом доступе уполномоченными государственными органами, а ее разглашение врагу может нанести вред обороноспособности и государственной безопасности Украины", — пояснили в Офисе генерального прокурора.

Задержание и статья

После выполнения этой задачи иностранца-шпиона и задержали.

Ему объявили подозрение в распространении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Напомним, в январе украинские спецслужбы обнаружили на территории Черниговской области белорусского шпиона. Предатель вывозил мужчин призывного возраста за границу и собирал информацию об украинских войсках в приграничных районах.

Фото: Telegram-канал Офиса генерального прокурора