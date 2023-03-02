СБУ задержала в Ровно иностранца, который шпионил за подразделениями ВСУ
В Ровно поймали иностранного гражданина, занимавшегося шпионской деятельностью. Он специально приехал в этот город по приказу российских кураторов, маскируясь под волонтера.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Волонтер-шпион
СБУ обнаружила в Ровно российского шпиона.
Иностранный гражданин, прибывший в Ровно под видом волонтера, получил задание от российских кураторов.
Шпионская деятельность иностранца
Как установило следствие, мужчина должен был собрать в Ровно информацию о расположении в городе военных подразделений.
Кроме того, россиян интересовали координаты инфраструктурных объектов.
Шпион успел передать сотруднику главного управления генерального штаба ВС рф информацию об одном из подразделений ВСУ.
"Эта информация не размещалась в открытом доступе уполномоченными государственными органами, а ее разглашение врагу может нанести вред обороноспособности и государственной безопасности Украины", — пояснили в Офисе генерального прокурора.
Задержание и статья
После выполнения этой задачи иностранца-шпиона и задержали.
Ему объявили подозрение в распространении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
Напомним, в январе украинские спецслужбы обнаружили на территории Черниговской области белорусского шпиона. Предатель вывозил мужчин призывного возраста за границу и собирал информацию об украинских войсках в приграничных районах.
Фото: Telegram-канал Офиса генерального прокурора