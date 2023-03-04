Россияне снова жестоко обстреляли Херсонщину: погиб человек
За минувшие сутки, 3 марта, российские оккупационные войска обстреляли Херсонскую область четырежды. В результате атаки погиб человек.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
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Россияне атаковали Херсонщину
Отмечается, что российские захватчики 69 раз обстреляли территорию области. По мирным населенным пунктам Херсонщины выпустили более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.
"Враг четыре раза обстрелял Херсон. В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие", — говорится в сообщении.
Кроме этого, известно, что за прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов один человек погиб, 10 человек получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, спасатели деблокировали тела еще троих погибших жителей дома в Запорожье, в который попала российская ракета. В общей сложности из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших из которых один ребенок.