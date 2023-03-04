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Россияне снова жестоко обстреляли Херсонщину: погиб человек

4 марта 2023 09:04
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан
В результате атаки на Херсонщину погиб человек
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан

За минувшие сутки, 3 марта, российские оккупационные войска обстреляли Херсонскую область четырежды. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

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Отмечается, что российские захватчики 69 раз обстреляли территорию области. По мирным населенным пунктам Херсонщины выпустили более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

"Враг четыре раза обстрелял Херсон. В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие", — говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что за прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов один человек погиб, 10 человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, спасатели деблокировали тела еще троих погибших жителей дома в Запорожье, в который попала российская ракета. В общей сложности из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших из которых один ребенок.

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