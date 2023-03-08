Чехия передаст Украине 15 комплексов ПВО Viktor
Чехия передаст Украине 15 комплексов ПВО Viktor. Также страна передаст мобильные зенитные системы противовоздушной обороны для защиты от возможных российских атак.
Об этом пишет Darek pro Putina.
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Военная помощь Чехии
Чешские волонтеры собрали около 50 млн грн на закупку этих систем, которые изготовлены на чешской оборонной фабрике Excalibur Army и предназначены для защиты стратегических и гражданских объектов.
Мобильная система ПВО состоит из пикапа Toyota, на котором установлена зенитно-пулеметная установка калибра 14,5 мм. Комплекс оснащен 300 боеприпасами и может сохранять еще столько же. Благодаря установке на автомобильной базе, система ПВО Viktor обладает маневренностью и может использоваться в условиях бездорожья.
Комплекс также оснащен дневным и ночным прицелами, что позволяет эффективно бороться с возможными угрозами в любое время суток. Дальность стрельбы этой системы противовоздушной обороны достигает 2 км. В целом, передача этих систем ПВО является важным шагом в обеспечении безопасности Украины от возможных российских атак.
Напомним, что по состоянию на начало весны украинская армия нуждается прежде всего в танках и бронетранспортерах. Кроме того, Украине нужна дальнобойная артиллерия и мощная система ПВО.
Также мы писали, что после войны ситуация в россии долгое время будет нестабильной. Президент Чехии Петр Павел также подверг сомнению, что москва сразу же будет налаживать нормальные отношения с миром.