Путин признал, что наступление невозможно, но имеет решение о войне: в ISW рассказали подробности

Владимир путин осознает, что не имеет сил для наступления

Российские власти признали проблемы с армией в Украине, в частности, невозможность проводить масштабные наступления. Но россия планирует и дальше воевать в нынешнем темпе.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Россия не имеет сил для наступления

Директор Национальной разведки США Эрвилл Гейнс 8 марта заявила, что президент россии владимир путин, вероятно, признает ограниченную способность российской армии поддерживать наступательный темп.

Аналитики Института изучения войны ранее отмечали, что пиррова тактическая победа оккупантов под Бахмутом не будет способствовать достижению россией оперативных или стратегических целей россии на театре военных действий.

Война будет продолжаться

Впрочем, отметила Гейнс, российский диктатор, скорее всего, планирует продолжать войну и дальше, затягивая ее продолжительность.

По мнению главы американской спецслужбы, россия будет пытаться поддерживать текущий темп военных действий в Украине без проведения полной мобилизации и обеспечения соответствующим количеством боеприпасов.

Напомним, по сообщениям украинского Генштаба, оккупационные войска использовали практически все запасы артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах в центральной части российской федерации.

Поэтому армии рф, которая воюет в Украине, начали поставлять снаряды из других частей россии.

Это усложнило логистику и увеличило время передачи боеприпасов со складов на фронт.

Кроме того, около половины боеприпасов в новых партиях повреждены ржавчиной.

Фото: "РИА Новости"