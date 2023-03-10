Подоляк заявил, что имя расстрелянного россиянами украинского военного почти установлено

Михаил Подоляк

Имя расстрелянного российскими оккупантами украинского военнопленного практически окончательно установлено. Однако есть определенные нюансы юридического характера.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Василию Голованову.

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"Имя практически окончательно уже определено, но еще определенные нюансы есть юридического характера. Давайте дождемся, будет официальное заявление президента и будет официально заявлено имя и фамилия героя, который сказал "Слава Украине", — сказал Подоляк.

Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что все российские преступники обязательно будут наказаны за свои преступления в Украине. Также Президент подчеркнул, что ВСУ продолжают держать оборону Бахмута.

Добавим, Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство украинского военнопленного за крик "Слава Украине". Он подчеркнул, что это нарушение Женевских конвенций.