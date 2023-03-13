В Винницкой области СБУ задержала бежавшего в Приднестровье херсонского коллаборанта
В Винницкой области на границе с непризнанным Приднестровьем СБУ задержала предателя Украины. Коллаборант сотрудничал с россиянами в Белозерском районе Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Херсонский рецидивист-коллаборант
СБУ разоблачила дежурного гражданина Украины, работавшего на российских захватчиков во время оккупации Херсонской области.
Так, известно, что мужчина высказывал захватившим Белозерский район Херсонской области оккупантам места жительства украинцев, участвовавших в АТО на Донбассе.
"За свою "лояльность" получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", который предусматривал разрешение на мародерство и свободное передвижение по району", — подчеркнули в СБУ, рассказав, что коллаборант должен был делиться частью награбленного с россиянами.
Бегство и задержание
После освобождения Херсона коллаборант пытался уйти от ответственности.
Он переехал в Винницкую область, маскируясь под переселенца.
Муж поселился в деревне, расположенной рядом с границей с непризнанным Приднестровьем, и планировал побег в это пророссийское квазигосударство.
Но сотрудники СБУ вычислили его местонахождение и задержали.
Напомним, что в конце февраля Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований обнаружили и задержали очередных коллаборантов в Херсоне. Предатели во время оккупации руководили одной из пыточных.
Фото: СБУ