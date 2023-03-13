В Винницкой области СБУ задержала бежавшего в Приднестровье херсонского коллаборанта

Коллаборант из Херсонской области пытался уйти от ответственности

В Винницкой области на границе с непризнанным Приднестровьем СБУ задержала предателя Украины. Коллаборант сотрудничал с россиянами в Белозерском районе Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Херсонский рецидивист-коллаборант

СБУ разоблачила дежурного гражданина Украины, работавшего на российских захватчиков во время оккупации Херсонской области.

Так, известно, что мужчина высказывал захватившим Белозерский район Херсонской области оккупантам места жительства украинцев, участвовавших в АТО на Донбассе.

"За свою "лояльность" получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", который предусматривал разрешение на мародерство и свободное передвижение по району", — подчеркнули в СБУ, рассказав, что коллаборант должен был делиться частью награбленного с россиянами.

Бегство и задержание

После освобождения Херсона коллаборант пытался уйти от ответственности.

Он переехал в Винницкую область, маскируясь под переселенца.

Муж поселился в деревне, расположенной рядом с границей с непризнанным Приднестровьем, и планировал побег в это пророссийское квазигосударство.

Но сотрудники СБУ вычислили его местонахождение и задержали.

Напомним, что в конце февраля Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований обнаружили и задержали очередных коллаборантов в Херсоне. Предатели во время оккупации руководили одной из пыточных.

Фото: СБУ