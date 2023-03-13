​​Британская разведка выяснила, кого Пригожин будет вербовать в свою ЧВК "Вагнер"

Пригожин понес серьезные потери под Бахмутом и пытается компенсировать их

Вербовщики ЧВК "Вагнер" начали предлагать участие в войне гражданских лиц россии. В частности, представители "Вагнера" приходили в московские школы.

Об этом говорится в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны от министерства обороны Великобритании.

После заключенных гражданские

Британское министерство обороны напомнило, что Евгений Пригожин недавно упустил возможность вербовать заключенных в российских тюрьмах.

Теперь он, по всей вероятности, переключится на гражданских лиц российской федерации.

Вербовка старшеклассников

Так, известно, что в последние дни вербовщики "Вагнера" в масках проводили профориентационные беседы в средних школах москвы.

Вагнеровские вербовщики распространяли анкеты под названием "Заявление молодого воина", чтобы собрать контактные данные заинтересованных учеников.

Новая вербовка Пригожину не поможет

По мнению британской разведки, на войне в Украине погибло уже около половины завербованных уголовников, отбывавших наказание в местах лишения свободы.

Именно для этого вербовщики ЧВК "Вагнер" начали вербовать гражданское население.

Но, предполагают британские военные аналитики, это вряд ли компенсирует потери "Вагнера".

Поэтому Пригожин будет вынужден снизить масштабы и интенсивность операций на Донбассе.

Напомним, Институт изучения войны отметил, что минобороны россии использует элитные силы "Вагнера" в Бахмуте, чтобы ослабить амбиции Пригожина.

Фото из открытых источников