Британская разведка выяснила, кого Пригожин будет вербовать в свою ЧВК "Вагнер"
Вербовщики ЧВК "Вагнер" начали предлагать участие в войне гражданских лиц россии. В частности, представители "Вагнера" приходили в московские школы.
Об этом говорится в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны от министерства обороны Великобритании.
-
В Николаевской области возобновили электроснабжение после ракетного обстрела
-
Лукашенко прибыл в Иран и заявил о взаимной выгоде сотрудничества
-
Hubble сфотографировал карликовую галактику в созвездии Ворона: впечатляющие фото
-
Индийский самолет срочно приземлился в Пакистане из-за смерти пассажира
-
Обязательный призыв женщин-медиков: в Минобороны сделали заявление
-
В США закрыли очередной крупный банк: чем это грозит крипторынку
-
Блогер Диана Глостер представила клип, в котором погрузилась в бассейн: о чем песня
-
В Черном море караулят четыре вражеских корабля и два надводных ракетоносителя
-
Украина восстанавливает энергосистемы после атак и погодных условий: где ограничивают электричество
-
"Виктор Цыганков поможет "Жироне" бороться за еврокубки", — тренер Мигель Анхель
После заключенных гражданские
Британское министерство обороны напомнило, что Евгений Пригожин недавно упустил возможность вербовать заключенных в российских тюрьмах.
Теперь он, по всей вероятности, переключится на гражданских лиц российской федерации.
Вербовка старшеклассников
Так, известно, что в последние дни вербовщики "Вагнера" в масках проводили профориентационные беседы в средних школах москвы.
Вагнеровские вербовщики распространяли анкеты под названием "Заявление молодого воина", чтобы собрать контактные данные заинтересованных учеников.
Новая вербовка Пригожину не поможет
По мнению британской разведки, на войне в Украине погибло уже около половины завербованных уголовников, отбывавших наказание в местах лишения свободы.
Именно для этого вербовщики ЧВК "Вагнер" начали вербовать гражданское население.
Но, предполагают британские военные аналитики, это вряд ли компенсирует потери "Вагнера".
Поэтому Пригожин будет вынужден снизить масштабы и интенсивность операций на Донбассе.
Напомним, Институт изучения войны отметил, что минобороны россии использует элитные силы "Вагнера" в Бахмуте, чтобы ослабить амбиции Пригожина.
Фото из открытых источников