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​​ВСУ за сутки поразили четыре системы радиоэлектронной борьбы рф, — Генштаб

14 марта 2023 07:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны Украины продолжают уничтожать логистические и военные мощи россиян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки, 13 марта, украинская армия нанесла удар по 15 районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Кроме того, были поражены четыре станции радиоэлектронной борьбы армии рф.

Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Удары авиации

За прошедшие сутки, 13 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.

В частности, было поражено десять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.

Успехи наземных подразделений ВСУ

Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения российских военных и вражеской техники.

Кроме того, были уничтожены три склада с боеприпасами и четыре радиоэлектронной станции борьбы.

Напомним, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов ранее заявил, что россия в связи с захватнической войной против Украины потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. По прогнозам Буданова, экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

Фото: Генштаб

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