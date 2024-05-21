Ударный дрон в небе. Фото иллюстративное: tvoemisto.tv

Ночью, 21 мая, вражеские ударные дроны направляются из Кировоградской области в Черкасскую. Еще одна группа беспилотников замечена в Николаевской области.

Об этом сообщат Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине ночью 21 мая

По состоянию на 00:50, воздушная тревога продолжается в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, а также на временно оккупированных территориях.

Карта воздушных тревог в Украине ночью, 21 мая. Фото: alerts.in.ua

О направлениях движения ударных вражеских дронов сообщили военные Воздушных сил.

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

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