Воздушная тревога — куда направлятся ударные БпЛА
21 мая 2024 00:41
Ударный дрон в небе. Фото иллюстративное: tvoemisto.tv
Ночью, 21 мая, вражеские ударные дроны направляются из Кировоградской области в Черкасскую. Еще одна группа беспилотников замечена в Николаевской области.
Об этом сообщат Воздушные силы ВСУ.
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Воздушная тревога в Украине ночью 21 мая
По состоянию на 00:50, воздушная тревога продолжается в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, а также на временно оккупированных территориях.
О направлениях движения ударных вражеских дронов сообщили военные Воздушных сил.
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