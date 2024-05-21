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Воздушная тревога — куда направлятся ударные БпЛА

21 мая 2024 00:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине ночью 21 мая
Ударный дрон в небе. Фото иллюстративное: tvoemisto.tv
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Ночью, 21 мая, вражеские ударные дроны направляются из Кировоградской области в Черкасскую. Еще одна группа беспилотников замечена в Николаевской области.

Об этом сообщат Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине ночью 21 мая

По состоянию на 00:50, воздушная тревога продолжается в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, а также на временно оккупированных территориях.

Воздушная тревога в Украине 21 мая
Карта воздушных тревог в Украине ночью, 21 мая. Фото: alerts.in.ua

О направлениях движения ударных вражеских дронов сообщили военные Воздушных сил.

Движение враждебных БПЛА на юге и в центральной Украине
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Новость дополняется.

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взрыв
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воздушная тревога

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