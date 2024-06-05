Воздушная тревога сейчас 5 июня — что угрожает областям

Воздушная тревога охватила несколько областей — какая опасность грозит
Воздушная тревога в Украине сейчас 5 июня охватила северо-восточные области. Речь идет о Сумской, Полтавской и других, жителей которых предупредили об угрозе применения ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 5 июня
По данным Воздушных сил, угроза ударных БпЛА наблюдается только в Сумской и Полтавской областях.
В то же время, воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью тактической авиации РФ на северо-востоке.
"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", — предупредили военные.
Таким образом "покраснели" следующие области:
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская.
Обновлено 02:15. Опасность ударных БпЛА распространилась на Запорожскую и Днепропетровскую области.
Напомним, что вечером 4 июня по Украине прокатилась масштабная воздушная тревога. Опасность была связана со взлетом МиГ-31К.
Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации в Запорожской области. По его словам, россияне постоянно штурмуют регион, используя всю имеющуюся технику и вооружение.
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