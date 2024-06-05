Воздушная тревога сейчас 5 июня — что угрожает областям

Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: twitter.com/DefenceU

Воздушная тревога в Украине сейчас 5 июня охватила северо-восточные области. Речь идет о Сумской, Полтавской и других, жителей которых предупредили об угрозе применения ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 5 июня

По данным Воздушных сил, угроза ударных БпЛА наблюдается только в Сумской и Полтавской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время, воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью тактической авиации РФ на северо-востоке.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", — предупредили военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом "покраснели" следующие области:

Сумская,

Полтавская,

Харьковская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:15. Опасность ударных БпЛА распространилась на Запорожскую и Днепропетровскую области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что вечером 4 июня по Украине прокатилась масштабная воздушная тревога. Опасность была связана со взлетом МиГ-31К.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации в Запорожской области. По его словам, россияне постоянно штурмуют регион, используя всю имеющуюся технику и вооружение.