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Воздушная тревога охватила несколько областей — какая опасность грозит

5 июня 2024 01:58
обновлено: 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 5 июня — что угрожает областям
Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: twitter.com/DefenceU
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 5 июня охватила северо-восточные области. Речь идет о Сумской, Полтавской и других, жителей которых предупредили об угрозе применения ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 5 июня

По данным Воздушных сил, угроза ударных БпЛА наблюдается только в Сумской и Полтавской областях.

Воздушная тревога сейчас 5 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время, воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью тактической авиации РФ на северо-востоке.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", — предупредили военные.

Воздушная тревога сейчас 5 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом "покраснели" следующие области:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 5 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:15. Опасность ударных БпЛА распространилась на Запорожскую и Днепропетровскую области.

Воздушная тревога сейчас 5 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что вечером 4 июня по Украине прокатилась масштабная воздушная тревога. Опасность была связана со взлетом МиГ-31К.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации в Запорожской области. По его словам, россияне постоянно штурмуют регион, используя всю имеющуюся технику и вооружение.

війна
война в Украине
воздушная тревога
оккупанты
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опасность

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