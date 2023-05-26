Воздушная тревога охватила всю территорию Украины
26 мая 2023 03:50
обновлено: 04:05
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Ночью 26 мая воздушная тревога охватила всю территорию Украины.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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03:51 . Информация о пусках калибров не подтвердилась, тревога не из-за этого. Вероятно, какая-то ракета "потерялась" в воздушном пространстве Украины. Находитесь в безопасности.
04:04. Движение ракет в направлении Киевской области.