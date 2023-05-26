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Воздушная тревога охватила всю территорию Украины

26 мая 2023 03:50
обновлено: 04:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога охватила всю территорию Украины
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4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью 26 мая воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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03:45 . Сообщают о пусках Калибров.

03:50 . Масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

03:51 . Информация о пусках калибров не подтвердилась, тревога не из-за этого. Вероятно, какая-то ракета "потерялась" в воздушном пространстве Украины. Находитесь в безопасности.

04:04. Движение ракет в направлении Киевской области.

 

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