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Ночью 26 мая воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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03:45 . Сообщают о пусках Калибров.

03:50 . Масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

03:51 . Информация о пусках калибров не подтвердилась, тревога не из-за этого. Вероятно, какая-то ракета "потерялась" в воздушном пространстве Украины. Находитесь в безопасности.

04:04. Движение ракет в направлении Киевской области.