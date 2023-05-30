Повторные взрывы в Киеве

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После массированной атаки россиян на столицу, в Киеве снова слышны взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

04:08 . "Святошинский р-н. Предварительно падение обломков на территорию одного из предприятий. Все экстренные службы работают на месте. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются" , - сообщает КГВА.