Повторные взрывы в Киеве
30 мая 2023 04:04
обновлено: 04:10
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После массированной атаки россиян на столицу, в Киеве снова слышны взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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