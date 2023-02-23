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Год войны: взгляд из Израиля

23 февраля 2023 17:45
serhey-auslender.jpg - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)
Год войны в Украине глазами эксперта с Израиля
Итоги года полномасштабной войны россии против Украины
serhey-auslender.jpg - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)

23 февраля 2022 года я разговаривал со своим другом и коллегой, известным украинским журналистом Андреем Цаплиенко. Обсуждали ситуацию, и он сказал, что с большой долей вероятности завтра начнется вторжение. Я попросил его написать мне, если это произойдет. 24 февраля я проснулся от его сообщения, которое содержало в себе одно слово: НАЧАЛОСЬ.

Так началось самое важное и драматическое событие на памяти моего поколения (я 1972 года рождения). Война продолжается уже год, и имеет смысл подвести некоторые итоги. Так, как вижу их, я — израильский военный журналист. 

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Собственно, главный итог озвучил американский президент в своей речи на площади в Варшаве: Украина — свободна и независима. За год россия не смогла добиться никаких впечатляющих успехов. Деоккупирован Херсон, освобождена большая часть территории, одержан ряд внушительных побед на море и на суше. Теперь подробнее.

Байден у Варшаві
Выступление Джо Байдена в Варшаве. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Военные итоги

Главный: украинская армия сейчас сильнее, чем была 24 февраля прошлого года. "Демилитаризация", о которой с помпой объявил кремлевский диктатор, пошла не то, чтобы не по плану, а с точностью до наоборот. Российская армия ослаблена жуткими потерями, не в состоянии провести ни одной крупной наступательной операции, испытывает катастрофическую нехватку оружия, боеприпасов и снаряжения.

ВСУ же — получают новейшие западные системы, их огневые возможности растут. Удары по складам в оккупированном Мариуполе лишь подтверждают это. Украине удалось сохранить управляемость, удержать столицу, отбросив от нее врага. Ракетные удары не приносят никакого результата, лишь порождая среди украинцев желание сопротивляться. Энергосистема, не без трудной, но устояла, отключения свет не носят катастрофического характера. 

ЗСУ
Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Не менее важный итог: украинская армия полностью уничтожила миф о "второй армии мира". Да, россию считали могучей державой, с мощной армией и флотом, способными решать разные задачи в разных уголках мира. Битва за Бахмут или сражение на Угледар показали — вся ее мощь существует только в воображении путина и в эфире пропагандистских каналов. Больше россию никто не боится, и даже ее почти вассалы из некоторых республик бывшего СССР сторонятся из-за немыслимой токсичности. 

Внешнеполитические итоги

Россия превратилась в страну-изгоя. Тут возможны разные варианты: иранский, северокорейский или вообще — полный распад. Но в любом случае, для рф это будет иметь катастрофические последствия — такова цена агрессии. 

На Западе сложилась широкая и устойчивая коалиция, объединенная Европа и США не просто "помогают", а оказывают Украине широкомасштабную помощь, вооружая, снабжая деньгами и гуманитаркой. Украина сейчас — это символ западного мира, которая сражается за его главную ценность — свободу.

Чего не скажешь о россиянах, которым так и не предложили не то, чтобы достойную, а хотя бы внятную идею — за что воюем. Приехать из Владивостока под Угледар и умереть, идя пешком в атаку на украинские пулеметы, потому что "в Европе живут геи" — мотивация довольно спорная. 

армія рф
Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Западный мир консолидирован, как никогда — такого не было со времен Холодной войны. Есть отдельные отщепенцы, вроде Орбана. Но и ему, устами министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, объяснили ("Орбан, идите на х@й") как относятся в Европе к такого рода политикам. Поэтому главный внешнеполитический итог: Запад принял принципиальное решение — никаких компромиссов. Сначала победа Украины, потом диалог и переговоры на условиях победителей. 

Экономические итоги

Я не специалист в экономике, плохо понимаю в этих ВВП и процентах. Но кое-что смыслю в математике и знаю, что 50% (таковая доля в мировом ВВП Объединенного Запада) гораздо больше, чем полтора процента российской доли. Среди прочего — это война экономик. И путин, построивший свою недоэкономику на продаже нефти и газа (все остальное купим), ее уже проиграл. Напомню только один простой исторический факт: в двух мировых войнах победил тот, на чьей стороне была Америка. 

Общий итог

Это будет долгий путь. Путин не хочет — да уже и не может — закончить эту войну, потому что военное поражение для него будет означать конец во всех смыслах. А у Украины просто нет выбора — для нее это вопрос экзистенциальный, вопрос физического выживания страны и народа. Такой выбор в свое время сделали евреи, которые пережили самый страшный геноцид в истории. Он сформулирован всего двумя простыми словами: "Никогда больше".

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

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