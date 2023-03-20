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Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

20 марта 2023 18:09
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Аннексия Крыма: почему не отстояли и кто виноват
Военный эксперт высказал предположение, кто виноват в "сдаче" полуострова россиянам и можно ли было избежать оккупации
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В этом году исполнилось уже девять лет как россия аннексировала Крым: 18 марта 2014 года российский диктатор владимир путин подписал так называемый "закон", которым "присоединил" оккупированный полуостров в состав рф.

Времени прошло немало. Однако до сих пор остается без окончательного ответа вопрос, почему девять лет назад, когда "зеленые человечки" уже заполонили Крымский полуостров, украинские власти заявили о небоеспособной армии Украины, которая не сможет вступить в вооруженный конфликт с врагом.

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Благодаря стенограмме исторического заседания Совета национальной безопасности и обороны от 28 февраля 2014 года мы имеем возможность лучше понять обстоятельства, которые привели к агрессии и оккупации россией украинского Крыма.

Тогда на экстренном заседании СНБО, исполняющий обязанности министра обороны (с 27.02.2014 годов) и в 2006-2010 годах командующий ВМС Украины Игорь Тенюх заявил, что "под прикрытием обучения вооруженных сил российской федерации происходит концентрация войск вдоль всей украинско-российской границы".

Ігор Тенюх
Игорь Тенюх. Фото: УНИАН

На Киевском, Харьковском и Донецком направлениях тогда уже находились 38 тысяч вооруженных лиц, 761 единица танковой техники, 2 200 бронированных машин, 720 артиллерийских систем и систем залпового огня, также до 40 ударных вертолетов и 90 вертолетов боевого обеспечения.

Кадровый просчет

Как говорил когда-то один известный советский вождь, "кадры решают все". Как положительно, так и отрицательно.

"По моему убеждению, назначение на эту должность Тенюха — это огромная ошибка, которую мы уже 9 лет пытаемся исправить", — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

Начнем с того, объясняет он, что назначение Тенюха прошло по политическим квотам ВО "Свобода". А у человека не было практического управленческого опыта такого масштаба.

"Это была огромная ошибка, когда, учитывая те тенденции, которые уже происходили в Крыму — назначить на этот пост человека с полным отсутствием опыта", — считает Снегирев.

При этом он убежден, что тогдашнему руководству государства нужно было начинать не с заявлений Тенюха об оценке концентрации российских войск на границах Украины, а с взвешивания боеспособности ВСУ, которую он дал в целом.

Перевальне
Российские солдаты в Крыму. Фото: Anton Holoborodko / Wikimedia commons

"Он фактически официально тогда заявил врагу о том, что у нас ограничено количество боеспособных войск. Это нонсенс, когда министр обороны страны выходит и говорит о том, что нам не кем и чем защищаться!", — констатировал военный эксперт.

Войска ждали приказа

По информации, которая доносилась в то время с места событий в Крыму, военные части ждали распоряжения Киева по противодействию захвату военных городков и имущества на территории полуострова, а сам характер проведения "референдума" можно было бы вообще минимизировать.

анексія Криму
Блокирование украинских частей в Крыму. Фото: Anton Holoborodko / Wikimedia commons

По моему мнению, рассуждает Снегирев, заявлениями Тенюха, которые являются доказательством его бездействия, должны заниматься правоохранительные органы. А все рассказы о том, что Украина не была готова давать отпор, просто не соответствуют действительности.

Стоит отметить, что в то время в Крыму было сконцентрировано достаточное количество боеспособных войск. Вопрос в том, что была полная дезорганизация. А все разговоры о приказе стратегических партнеров по Крыму, где заявляют о том, что не стоит провоцировать РФ — это свидетельство государственного преступления.

анексія Криму
Украинские военные покинули часть в селе Перевальном 21 марта 2014 года. Фото: УНИАН

"Министр обороны давал присягу на верность народу Украины. Соответственно, его конституционная обязанность — это защита территорий собственной страны. Но никаких мер по противодействию врагу не было проведено", — констатировал аналитик.

Поздняя реакция

Напомним также, что украинские власти объявили о частичной мобилизации только 17 марта, после проведения референдума в Крыму, когда становится понятным, что путин претендует не только на Крым, но и на восточные области Украины.

"17 марта, отдается приказ о применении оружия украинскими военными при попытке штурма украинских частей. Этот приказ идет вопреки предыдущим приказам не поддаваться на провокации и не открывать огонь. В итоге мы имели полную деморализацию личного состава, который уже просто не понимал, какие приказы ему выполнять", — вспоминает Снегирев.

анексія Криму
Украинские военнослужащие на территории заблокированной военной части в Симферополе. Фото: УНИАН

Кроме того, добавил он, в момент, когда кремль понял, что может продвигаться дальше, и никто не будет сопротивляться своим действиям — это и стало сигналом для проведения "российской весны", но уже на востоке Украины.

Дерибан портфелей затмил все

В то же время экс-начальник Генерального штаба и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (2012-2014 годах) генерал-полковник Владимир Замана в своих воспоминаниях в суде по делу о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича заявлял, что считает отказ ввести военное положение в Крыму в феврале 2014 года "стратегической ошибкой новой власти".

По мнению Замана, первопричина проблем Украины не в имперских амбициях путина. Он всего лишь стервятник, который захватил бесхозяйственно валявшееся. А валялось именно потому, что никто в официальном Киеве не собирался защищать Крым. Вспомним, как новая власть с утра до ночи портфели делила...

анексія Криму
Фото: УНИАН

В таких условиях высшее руководство россии поняло, что серьезного сопротивления не будет. Официально заявить о том, что армия не готова к защите границ — это тоже самое, что объявить врагу настоящее количество наших погибших на фронте.

Таким образом, убежден Снегирев, тогдашняя власть в целом и отдельные ее представители, в частности, и являются одними из тех, кто своими действиями и бездействием мог дополнительно спровоцировать и подтолкнуть россию на оккупацию наших территорий.

анексія Криму
Прошло 9 лет после аннексии Крыма. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Так что не исключено, что если бы весной 2014-го украинские власти защитили Крым, то в дальнейшем не было бы войны на востоке. Ведь очевидно, что военный конфликт на Донбассе стал прямым следствием провальных решений официального Киева по защите Крыма.

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