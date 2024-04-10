Россия запустила крылатую ракету - какие области под угрозой удара
10 апреля 2024 05:31
обновлено: 05:39
Крылатая ракета летит вечерним небом. Фото: СНБО
Воздушная тревога в Украине сейчас 10 апреля третий раз за ночь охватила южные области. Украинцев предупреждают о пуске крылатой ракеты из акватории Черного моря.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
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"Ракета из акватории Черного моря в направлении Одесщины!" – предупреждают военные.
После сообщения воздушных сил югом и несколькими центральными областями стремительно распространилась воздушная тревога.
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