Россия запустила крылатую ракету - какие области под угрозой удара

Крылатая ракета летит вечерним небом. Фото: СНБО

Воздушная тревога в Украине сейчас 10 апреля третий раз за ночь охватила южные области. Украинцев предупреждают о пуске крылатой ракеты из акватории Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

Читайте также:

Повторная воздушная тревога сейчас 10 апреля

"Ракета из акватории Черного моря в направлении Одесщины!" – предупреждают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

После сообщения воздушных сил югом и несколькими центральными областями стремительно распространилась воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...