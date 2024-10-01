Последствия обстрела Сумской области вечером 1 октября

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Вечером во вторник, 1 октября, россияне нанесли авиационный удар по Сумской области, применив БпЛА типа "Шахед". Под ударом неприятеля оказалась критическая инфраструктура Шосткинского района. В результате атаки обесточены несколько общин.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Скриншот сообщения Сумской ОВА

Что известно об обстреле Сумской области вечером 1 октября

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 20:53. Сначала Воздушные Силы ВС Украины сообщили об активности тактической авиации на северо-востоке и пусках КАБ в Сумской области, а в 21:43 в регионе зафиксировали "Шахеды", которые держали курс на запад. В 21:47 военные предупредили о пусках КАБ в направлении Сум.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

По состоянию на 22:33 ударные беспилотники в Сумской области были в районе города Шостки, а в 23:02 военные сообщили о летящих к востоку от города Глухова БпЛА в Сумской области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

В Сумской ОВА сообщили о последствиях обстрела. По предварительным данным, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская территориальные общины. По состоянию на 23:45 воздушная тревога в Сумской области продолжается. Подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения. Аварийно-спасательные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки.

Напомним, вечером во вторник, 1 октября, в Сумах раздался громкий взрыв. Перед этим в Воздушных Силах ВС Украины отмечалось, что в направлении города летит КАБ.

Также мы сообщали, что в субботу, 28 сентября, россияне ударили двумя беспилотниками по клинической больнице Святого Пантелеймона. Из-за этого обстрела десять человек погибли, а еще более двух десятков получили ранения.