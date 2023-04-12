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"Сакральная дата для россиян": Гуменюк рассказала, будет ли ракетный удар на Пасху

12 апреля 2023 14:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Сакральная дата для россиян": Гуменюк рассказала, будет ли ракетный удар на Пасху
Люди на Пасху святят пасхи. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С приближением Пасхи, в информационном пространстве появляется немало сообщений о предполагаемом ракетном обстреле. В воскресенье, как и в любой день, следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом в эфире телеканала NTA рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Мы не можем утверждать, что это произойдет однозначно, но мы должны быть готовы к тому, что россияне могут тяготеть к таким сакральным датам. У них есть такое в ментальности, и мы наблюдали не один раз, что они пытаются максимально больно сделать местному населению, в частности, людям, которые мирно живут в своих домах. Достаточно вспомнить Вербное воскресенье этого года, когда был удар по Запорожью. Или удар накануне Пасхи в прошлом году", отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что сейчас наблюдается активность вражеской авиации. Кроме того, продолжающаяся пауза между ракетными ударами и предстоящей атакой затянулась. И это может свидетельствовать об определенной подготовке.

"Вряд ли это будет массированная ракетная атака, хотя враг доведен до такой степени отчаяния, что может и применить и "прощальный жест", максимально сильный удар, несмотря на нехватку ракет. В том числе наблюдаем активность транспортной авиации с Иранского направления, что может свидетельствовать о восстановление запаса дронов-камикадзе", — добавила Наталья Гуменюк.

Между тем, для повторения исторического события, затопления очередного флагмана РФ, ВСУ проводит необходимую подготовку. Это должна быть комплексная работа и стечение всех обстоятельств. Детали в материале.

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