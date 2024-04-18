"Шахеды" на север — Воздушные силы предупреждают об угрозе ряду областей

Ударный дрон летит высоко над землей. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине 18 апреля распространилась на Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую и другие области. Ударные беспилотники, которые привели к оглашению опасности, направляются в сторону севера.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога продолжается 18 апреля

Согласно сообщению украинских военных, "шахеды" заметили в направлении через Винницкую и Черкасскую области, вдоль границ Николаевской и Кировоградской, из Одесской области преимущественно курсом на север.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом , по состоянию на 04:50 ударные дроны достались Киевской области, где только что объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:10. Воздушные силы предупреждают о движении "шахедов" к западу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 05:18.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...