Выборы в США, позиция республиканцев и помощь Запада для Украины

Основатель проекта Ukraine Freedom Project Стивен Мур. Фото: Новини.LIVE

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президентские выборы в США в следующем году — важное событие не только для самих американцев, но и для Украины. Особое внимание привлекают кандидаты от Республиканской партии, большинство членов которой выступают против такой масштабной поддержки Украины.

Стивен Мур, бывший руководитель аппарата главы республиканцев и основатель благотворительной организации Ukraine Freedom Prolect, рассказал в интервью Новини.LIVE, чего стоит ожидать Украине от выборов в США, и поделился оценкой готовности Украины к собственным вероятным выборам.

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— Здавствуйте, Стивен! Я знаю, что вы основали проект Ukraine Freedom Project на 5-й день полномасштабного вторжения. Как и почему вы решили помогать Украине?

— Я люблю Украину! Я жил здесь в 2018–2019 годах и завел много друзей. Затем я работал в компании по искусственному интеллекту в Соединенных Штатах, где также было около 500 украинских сотрудников.

31 января прошлого года я уволился из этой компании. И перед тем, как найти другую работу, я думал, где мне провести оставшуюся зиму: кататься на лыжах в Альпах или в Скалистых горах. А потом россияне начали полномасштабное вторжение, и мои друзья в Киеве говорили мне: "Они бомбят Киев. Я не знаю, что делать".

А я провел два года в Ираке в начале войны там и знал, что делать. Я сел в самолет, прилетел в Бухарест, поехал в Черновцы и начал пытаться помочь.

— Какие главные задачи вашего проекта сейчас? Чем вы занимаетесь?

— Сначала мы занимались масштабной гуманитарной работой и отправили на фронт и в другие пострадавшие места помощи на сумму около 1 000 000 долларов. И мы продолжаем этим заниматься, но сейчас я также пытаюсь информировать людей в Соединенных Штатах о том, что происходит здесь.

Ukraine Freedom Project передает помощь украинским военным. Фото: UFP

Потому что российская пропаганда чрезвычайно эффективна, и люди в США получают очень плохую информацию о том, что происходит в Украине. Поэтому я стараюсь помочь людям понять, почему важно, чтобы США поддерживали Украину.

— Вы постоянно общаетесь с американскими политиками и вообще с американцами. Как вы сейчас оцениваете уровень поддержки Украины? Особенно среди республиканцев.

— К сожалению, кремлевская пропаганда нацелена на консерваторов в Соединенных Штатах, а они являются политическими игроками в США, повторяющими эту кремлевскую пропаганду, и наоборот.

Таким образом, возникает эффект эхо-камеры, когда Кремль что-то скажет, а потом люди в США, такие как, например, Такер Карлсон, популярный в Соединенных Штатах, повторяют это. А потом кремлевские пропагандисты используют это видео с Такером Карлсоном в своих шоу.

Таким образом, возникает нечто вроде симбиотической связи. И это привело к тому, что поддержка Украины среди республиканцев снизилась. И это досадно, потому что вот что происходит: республиканские члены Конгресса слышат от своих избирателей такие вещи, как, например: "Зеленский преследует христиан. Почему мы поддерживаем Украину? Украинцы не побеждают. Украинцы не могут победить".

Схватки возле Киево-Печерской Лавры. Фото: Новини.LIVE

Они слышат это, и они еще дважды подумают о поддержке Украины. Так, 32 члена Палаты представителей — республиканцы — проголосовали за помощь Украине в мае прошлого года, а в июле этого года они проголосовали против. Так что это проблема.

— А что мы, люди, можем сделать, чтобы убедить их изменить мнение?

— Что ж, очень важно давать им достоверную информацию. И знаете, что я также заметил: когда у американцев личный опыт общения с украинцами — это меняет их мнение.

До начала войны, возможно, 7% американцев могли показать Украину на карте мира. Сейчас все знают, где находится Украина. Но это все еще где-то очень далеко, знаете, где "люди разговаривают со смешным акцентом, и я ничего о них не знаю".

Но если у американцев есть личный опыт общения с украинцами, то их сердца теплеют. Что украинцы могут сделать — так это достучаться до американцев и сказать им "спасибо". Люди говорят это постоянно мне. Они говорят: "Спасибо. Ты американец и ты здесь — спасибо. Моя страна стала безопаснее благодаря Америке".

Вы знаете, украинцы часто говорят мне: "Спасибо за Петриоты!" У меня есть друзья в Raytheon, и я написал им записку! Я написал "спасибо за Петриоты". Но, вы же понимаете, что я — это только один человек.

— В следующем году в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. Как вы думаете, как результаты этих выборов повлияют на помощь Украине? Особенно, если победит кандидат от республиканцев.

— Что ж, трудно сказать, кто победит. И есть много разных позиций по отношению к Украине. Никки Хейли — бывший посол США в Организации Объединенных Наций. Она также бывший губернатор Южной Каролины. Она удивительная женщина, и я бы рекомендовал людям обратить внимание на некоторые из ее высказываний по Украине. Она понимает все совершенно верно, и она лидирует в опросах.

Республиканский кандидат в президентские выборы Никки Хейли. Фото: REUTERS/Brian Snyder

В Соединенных Штатах распространено мнение, что Украина — чрезвычайно проблемный вопрос для республиканцев, но это не так. Я не спал до 6:00 утра, чтобы посмотреть американские дебаты. И Никки Хейли, и Вивек Рамасвами заняли противоположные позиции по отношению к Украине.

Оба они набрали одинаковое количество голосов на выборах. Знаете, это похоже на то, как добрый ангел и плохой ангел борются между собой. Но вот что, по моему мнению, вселяет надежду: когда люди в Америке получают достоверную информацию, они принимают правильные решения.

Республиканский кандидат на президентские выборы Вивек Рамасвами. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

И Рамасвами является одним из примеров — он очень поверхностен в отношении Украины. А у Никки Хейли есть много достоверной информации. И я думаю, что когда люди видят этот контраст и когда они получают достоверную информацию о происходящем, они принимают правильные решения.

— Некоторые западные политики считают, что в Украине тоже должны пройти выборы. Считаете ли вы, что Украина готова к выборам?

— На этот вопрос затрудняюсь ответить, поэтому я просто выложу некоторые сложные моменты, которые я вижу.

Политические кампании на выборные должности разъединяют по своей природе. Я имею в виду, что природа кампании состоит в том, чтобы указывать на недостатки другого человека и пытаться разделить страну на два разных лагеря. Удачное ли сейчас время для внутреннего раскола Украины? Я не знаю.

Кроме того, я думаю, что военные — ну, вы же видели опросы — здесь пользуются безумной популярностью. И потому на следующих выборах, я думаю, будет много кандидатов среди военных. А сейчас эти люди находятся в окопах в Запорожье, на Донбассе, поэтому им будет сложно проводить кампанию.

— Вы думаете, это хорошая идея, чтобы военные баллотировались на выборах?

— Я думаю, что сейчас вашим военным лучше быть в Донецкой области. Поэтому сложно сказать, могут ли состояться выборы, где военные будут полностью представлены. И вы знаете, кто-то поднял идею, что на этих выборах будут международные наблюдатели. А в это время миллионы украинцев на оккупированной территории, миллионы украинцев на фронте. Как вы можете гарантировать их голоса?

— И следующий вопрос о санкциях против России. Видите ли вы прогресс на горизонте относительно усиления санкций? Или может распространяются мнения относительно их смягчения?

— Нет. Хельсинкская комиссия — это комитет в Конгрессе, постоянно работающий над этим вопросом.

В последний раз, когда я был на Капитолийском холме несколько недель назад, там были слушания по поводу Швейцарии и того, что Швейцария является страной в Европе, которая больше всего помогает россиянам избегать санкций. По большинству оценок, Швейцария контролирует российские активы на 48 миллиардов долларов, 7 из них заморожены, и они пытаются их разморозить.

Швейцария не является хорошим игроком в этом вопросе. Но, опять же, Конгресс США, Хельсинкская комиссия активно занимается ими. Это хорошо.

Но вот что я вижу. Есть простые вещи, которые Украина могла бы сделать. Как вот, возьмем в пример компанию Procter&Gamble, которая все еще ведет бизнес в России. Procter&Gamble — это материнская компания бритв Gillette. И в Америке Procter&Gamble очень "поучительная" компания.

Подразумевается, что они рассказывают людям, как они должны вести себя, и это очень похоже на то, что мы в Америке называем политкорректностью. К примеру, несколько лет назад они сделали рекламу для Суперкубка о токсичной маскулинности.

Но при этом самый большой в мире завод по производству бритв Gillette находится в Санкт-Петербурге. По подсчетам, компания Proctor&Gamble внесла вклад в военные действия России на сумму 5 000 000 долларов за счет налогов. Сколько в эквиваленте беспилотников? Это очень много Шахедов, да.

Завод по производству Gillette в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

Итак, в то время, как Procter&Gamble рассказывает в Соединенных Штатах о своих корпоративных ценностях, они не демонстрируют их здесь, в Украине.

Проблема, которую я вижу в Украине, состоит в том, что я вижу бритвы Gillette в "Эпицентре", я вижу продукцию Procter&Gamble здесь.

Я прекратил пить Red Bull. Я был зависим от Red Bull без сахара, и я бросил эту привычку, потому что Red Bull все еще ведет бизнес в России. Но вы все еще можете купить Red Bull здесь, в Украине. Поэтому, я думаю, что есть вещи, которые можно сделать здесь, в Украине, чтобы усилить важность санкций.

— Как вы думаете, какая роль западных партнеров в победе Украины?

— Это разочаровывает меня как американца… Мои налоги идут на помощь Украине, что, по моему мнению, прекрасно. Но Украине пообещали танки "Абрамс" в январе. Сейчас уже сентябрь. Их нет.

В чем состоит работа Министерства обороны США, если не в том, чтобы быстро доставить оружие в зону боевых действий? Вы знаете, F-16 то обещают, то не обещают весь год. Украина нуждается в оборудовании для разминирования, и я читал в "Вашингтон Пост", что они получили всего 15% от того, что просили.

Как мы понимаем, это связано с наблюдаемыми логистическими проблемами. Но в более широком смысле есть международная коалиция, которая поддерживает Украину: это Америка — 43%, Европа — 41%, а еще есть Южная Корея, Япония и куча других стран.

И эта коалиция должна продолжаться, потому что если коалиция в поддержку Украины распадется за 24 месяца из-за того, что республиканцы в Конгрессе испугаются, Си Цзиньпин в Китае посмотрит на это и захочет вторгнуться на Тайвань. Он очень четко дает это понять. И он смотрит на то, что происходит здесь.

Если бы Россия прошла всю Украину за три недели, как все думали, то мы бы не говорили на международном уровне о войне в Украине. Мы бы говорили о войне в Тайване.

— Какие временные рамки вы рассматриваете для победы Украины? И по какому сценарию это может произойти?

— Знаете, ни Залужный, ни Ллойд Остин не звонили мне и не просили моего совета по военной кампании, так что мне трудно об этом говорить. Но у меня есть отличная история, и я ее вам расскажу.

Стивен Мур с украинскими военными. Фото: UFP

В начале войны, в марте, мне позвонила подруга. Она сказала, что ее друзья воюют в Киеве и у них не берцев, и попросила привезти берцы. Так что я поехал, купил их, привез им и спросил у одного из ребят, как его зовут. Он мне: "Не могу сказать". Спросил, где он воевал, а он мне: "Не могу сказать". Знаете, парень такой суперсекретный.

Так что я говорю: "Слушай, чувак, если хочешь ботинки, то должен рассказать мне историю". Он закатывает рукав и показывает мне маленький детский браслет и говорит:

"Я воевал в Буче и прятался в доме какой-то семьи. У них была маленькая 10-летняя дочь, а у меня не было рюкзака для моей амуниции. Поэтому девочка пошла и взяла свой рюкзак, выбросила из него вещи и дала мне. Я положил туда свою амуницию, мы пошли и выгнали россиян из Бучи. Когда я закончил, я высыпал свои вещи из сумки, и этот браслет выпал. И теперь я ношу этот браслет в честь маленькой девочки, которая дала мне свой рюкзак".

Прекрасная история. Но вот на что следует обратить внимание. Когда он выгонял россиян из Бучи, у него не было берцев. Я дал их ему. Когда он выгонял россиян из Бучи, он носил рюкзак с изображением My little Pony. И он выиграл.

А теперь представьте себе, если бы этот парень на тот момент имел нормальный бронежилет, прицел ночного видения, надлежащие средства связи. Они умны, решительны и храбры, и они могут победить за короткий промежуток времени. Все зависит только от того, чтобы дать им все необходимое оружие.

— И последний вопрос. Вы живете в Украине уже почти два года и жили раньше. Что вам нравится в Украине?

— Здесь есть энергия. Люди здесь обладают особой энергетикой. Они креативны, они смелы, они инновационны. Они ценят свободу, как никто другой в мире, понимаете?

Основатель Ukraine Freedom Project Стивен Мур. Фото: Новини.LIVE

Конечно, в Америке мы тоже ценим свободу, но вы, украинцы, действительно цените свободу, понимаете? И это захватывающе — быть здесь и быть частью этого.

Ваша культура настоящая. Вот в Америке, у нас был фильм "Барби", который создан с помощью фокус-групп и искусственно сконструирован. Наша культура на данный момент сфабрикована. Украинская культура настоящая, и я люблю ее энергетику, люблю людей, и для меня большая честь — играть эту небольшую роль в борьбе Украины за ее свободу.