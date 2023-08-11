Контрнаступление ВСУ, прорыв обороны РФ и морские дроны: интервью Чернева

Егор Чернев. Фото: Униан

Сколько линий обороны построили оккупанты за 9 месяцев затишья на юге, смогут ли они прорвать линию обороны ВСУ по направлению Купянска и как украинские морские дроны окажут влияние на военные доктрины мировых государств — в интервью Новини.LIVE рассказал Егор Чернев.

Он заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

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Какова ситуация на линии фронта сейчас?

– Сложно. Южное направление, где у нас идет контрнаступление, заминировано во многие ряды. У врага много линий разной обороны, которую они строили 9 месяцев. По некоторым направлениям их до пяти и действительно эту оборону очень сложно продавить.

На запорожском направлении фронт не двигался 9 месяцев, поэтому у россиян было достаточно времени, чтобы построить фортификационные постройки, которых, я думаю, история войн не видела.

Даже во время Второй мировой не было такого количества фортификаций и линий обороны. Нам действительно сложно продвигаться вперед, но, несмотря на все, мы это делаем. Сотнями метров, но забираем свои территории назад.

Сейчас больше проходит подготовительный этап, ведь основная работа идет по технике противника. Мы максимально выбиваем их артиллерийские средства. Каждый день враг теряет по 20-30 установок благодаря умелым действиям наших ребят. Также выбиваем их логистические цепочки и ПВО, чтобы нам было проще двигаться позже.

На востоке враг пытается наступать на Купянском направлении, чтобы рассеять наши силы по другим направлениям. Но там у нас построена достаточно сильная эшелонированная оборона, которая не позволяет им продвинуться.

ВСУ. Фото: FB/Генштаб ВСУ

Мы со своей стороны контратакуем на бахмутском направлении. Для нас это очень важный город. Возвращение Бахмута под контроль ВСУ станет не только оперативной победой, но и политическим ударом по Кремлю и Путину, который положил очень много людей на захват этого города.

Военные эксперты говорят, что основной удар ВСУ планируется на юге, выходом в Крымский перешеек.

— Это одна из тактических задач — перерезать идущий из Ростовской области сухопутный коридор в Крым. Это основной путь, которым снабжается основное количество боеприпасов, техники и человеческой силы противника.

До какой из линий обороны врага дошла украинская армия?

— На разных направлениях разное количество обороны. У нас сейчас такая оперативная разведка. Мы понимаем, что вот здесь, например, у п. Роботино – первая линия, за ней – вторая. Приблизительно мы понимаем, что дальше идут другие линии. Каждый отдельный город тоже...

К примеру, Токмак окружен траншеями и фортификационными сооружениями. Всему этому предшествуют огромные минные поля. Их просто десятки тысяч и это огромная проблема, которую мы решаем разными путями.

Украина в целом понимала масштабы минирований со стороны РФ?

— Мы знали о таких приготовлениях, но многое разоблачается во время боевых действий. Однако такое количество не только противотанковых, но и противопехотных мин трудно было даже представить.

Линии обороны противника усеяны тысячами мин. Фото: Новости.

Если ВСУ пробивает линии обороны противника – дальше будет быстрый прорыв вперед? Враг же не успеет так быстро подготовиться снова.

— Все верно. Самые сложные — первые 20-30 км, перекопанные траншеями, дотами и прочим. Но когда мы пробьем первую линию обороны, то, конечно, когда они будут отходить, то не будет столько времени на плотные заминирования.

После того, как мы выйдем на оперативное пространство, продвижение будет уже не по 100 метров вдень, а километрами, а то и десятками километров в сутки.

Учитывая это, какие могут быть прогнозы по продвижению контрнаступления?

— Не берусь делать какие-либо прогнозы, потому что контрнаступление дается нам очень огромной ценой. Все, кто говорит о его медленном продвижении – может приехать, вступить в бой с россиянами и продвигаться быстрее.

Давайте наберемся терпения, ведь наши ВСУ делают все, что могут на данном этапе. А мы со своей стороны делаем все, чтобы снабдить их необходимой техникой и вооружением.

Западные танки на передовой. Фото: FB/Генштаб ВСУ

Если бы у нас было больше техники и они была бы предоставлена вовремя, думаю, что продвижение было бы быстрее. Но исходим из того, что есть. Контрнаступление идет, мы точно не будем останавливаться и точно освободим все наши территории.

ВСУ начали наносить точные удары по логистике врага. К примеру, по Чонгарскому мосту.

— Основные пути снабжения идут через сушу, в том числе через Крым и со стороны Ростова. Их перебивание очень сильно усложнит логистику врага. Например, составы уровня бригады, а это десятки тысяч боеприпасов, находятся как можно дальше от фронта. Чтобы туда не достигала наша артиллерия.

Составь уровень батальона уже ближе, роты — еще ближе. У россиян огромные склады на территории оккупированного Крыма, откуда и подкармливают оккупированную Херсонщину и Запорожье. Поэтому удары по таким транспортным артериям затрудняют работу врага.

Например, тот самый Крымский мост, который недавно снова устал, кроме того, что не позволяет перевозить много военной амуниции, еще и создает пробки на автодорогах. Ведь по одной дороге едут и военные, и гражданские. В свою очередь это влияет на способность россиян отвечать нам в контрнаступлении.

Как Запад снабжает нас техникой? Была информация, что Германия должна была дать 100 танков Leopard, а приехало всего 10.

— Действительно, есть случаи, когда анонсируются одни цифры, а поставки идет довольно медленно. К тому же большинство техники, которую нам передают, не новое.

Как правило, она очень долго находилась на складах и устарела. Одно дело посчитать количество техники на бумаге, а другое – проверить, расконсервировать, привести в порядок и только потом доставить нам. Некоторые позиции мы ждали месяцы. И даже то, что приходило, гналось на наши ремонтные заводы. Хотя перед отправкой в Украину эта техника проходила ремонт. Всё это занимает время.

То есть 100 немецких Leopard в Украину еще не доехало?

— Не буду комментировать этот вопрос, пусть остается закрытой информацией.

Могут ли немцы передать Украине ракеты Taurus, дальностью поражения до 500 км?

— Среди коалиционных фракций внутри Бундестага есть консенсус "за" поставки и это большой шаг навстречу ракетам для Украины против РФ. Но окончательное решение принимает правительство, которое назначается собственно Бундестагом. А в парламентской республике Германия прислушиваются к позициям парламента.

Ракеты Taurus. Фото: armyinform.com.ua

Надеюсь, что очень скоро мы услышим очень конкретные решения и от немецкого Минобороны, и от немецкого правительства. Ведь среди коалиционных фракций, которые высказались "за" передачу вооружения Украине, есть фракция Шольца (Олаф Шольц, канцлер Германии. - ред.) - СДП (социально-демократическая партия. - ред.). И это весомый сигнал. Надеюсь, правительство прислушается к решениям своих парламентариев и решение будет принято.

Ракеты Taurus смогут доставать до юга Крыма и вглубь оккупированных территорий, кроме территории РФ?

— Украина выполняет свои обязательства и не использует западное вооружение по территории РФ. Для этого у нас есть собственное оружие. Мы сдали этот экзамен и доказали его. То же будет с дальнобойными ракетами Taurus.

Американские танки Abrams прибудут в Украину уже в сентябре. Как они повлияют на фронт?

— Все, что приходит нам в нормальной кондиции, сразу направляется на фронт. Исключением было разве что формирование резервных бригад.

Но давайте будем откровенны, 31 танк Abrams не сделает нам погоду на поле боя. Это танковый батальон. Как и когда его будут использовать, зависит исключительно от Генштаба.

Господин Залужный точно знает, как и когда применить эту технику.

И пока западная техника все еще едет, украинские морские дроны уже вызвали панику у врага. Что это за разработка?

– Морские дроны – это украинская разработка. Они становятся эффективным оружием на море, за которыми следят не только россияне, но и другие морские государства. Например, фрегаты (тип военного корабля. – ред.) стоят сотни миллионов долларов, но его может потопить дрон за несколько сот тысяч долларов. Думаю, поэтому будут пересматривать и морские доктрины.

Украинские морские дроны. Фото: mezha.media

Украина разрабатывает все более эффективное оружие на воде, под водой, на суше. Есть возможность использовать ее на поле боя.

В одном из интервью вы сказали, что Украина создает собственные системы ПВО. На каком этапе этот проект?

– Мы над этим работаем. Эта работа не с нуля, она началась еще до начала полномасштабного вторжения. Но вопрос актуализировался после начала масштабных ракетных обстрелов со стороны РФ.

Было бы удивительно, если бы мы не разрабатывали собственное ПВО. Да, сейчас мы полностью зависимы от наших партнеров и очень благодарны им за поставки ЗРК-комплексов. Однако после войны РФ никуда не денется и нам дальше нужно будет защищать собственное небо и западными системами, и новыми украинскими разработками.

Некоторые тестирования уже прошли, они успешны, но говорить о том, что такие системы появятся на боли боя – рано. Давайте дадим немного времени нашим конструкторам.

Сколько стоит разработка одной системы ПВО?

— Очень дорого. Это время, материалы и испытания. Называть конкретные цифры очень сложно, потому что каждая разработка имеет свою калькуляцию.

Например, система ПВО уровня Hawk или Crotale – это одни системы ПВО, Patriot или IRIS-T – другие. Это высокотехнологичные и очень ценные системы. Их производство стоит миллиарды долларов.

Украина пока не разрабатывает условный Patriot. У нас более простые системы, но работа идет.

Во второй части интервью с Егором Черневым читайте о том, почему Украина не разработала собственные ракеты средней дальности, можно ли теперь потопить Черноморский флот и будет ли Запад осенью принуждать официальный Киев к переговорам с Россией.