Убегают или нет: Гуменюк раскрыла планы россиян на Новую Каховку

Борьба за Херсонщину продолжается

Стратегия российских оккупантов относительно "вывода" своих войск из Новой Каховки имеет много целей, включая психологическое влияние на местное население и украинских военных. Вооруженные силы россии, захватившие территорию на левом берегу Днепра в Херсонской области, активно прибегают к грабежам. Кроме того, происходит влияние на оккупационные войска со стороны их собственных силовых структур, постоянно ищущих дезертиров или других военных, не готовых к боевым действиям.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отметила Наталья Гуменюк, говорить об освобождении Новой Каховки еще рано. Впрочем, ВСУ двигаются в правильном направлении.

"То, что мы продолжаем работу, которая имеет результат подтверждено тем, что в Олешках, в Новой Каховке, в Скадовске происходит вот такое броуновское движение и переформатирование вражеских подразделений. Они выискивают для себя старую, новую тактику: переодевшись, отправив мародеренное имущество — быть готовым самим убежать", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, 23 марта Генштаб сообщил, что все подразделения оккупантов вышли из Новой Каховки Херсонской области. Как выяснилось, эта информация не соответствует действительности.

Также мы писали, что оккупанты продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях Украины. В ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области россияне ищут граждан с проукраинской позицией.

Также мы писали, что 23 марта российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Враг повредил постройки в городе.

Добавим, Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Херсонской области. Гарант уже ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов в регионе, разрушенных атаками россии.